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華裔販商基金 2萬貸款待申請

发布于 May 3, 2017
左起卡兰比星市议员、谢家洪、拿督陈超耀，及一个马来西亚华裔贩商基金美里协调员刘奕杰。
左起卡兰比星市议员、谢家洪、拿督陈超耀，及一个马来西亚华裔贩商基金美里协调员刘奕杰。

（本报美里2日讯）想创业的大马华裔年轻人一般面对的最大问题是资金不足，如今一个马来西亚华裔贩商基金（YPPKM）的最高2万令吉贷款垂手可得，申请简易，年利息仅4%。
一个马来西亚华裔贩商基金美里协调员刘奕杰指出，这项基金的贷款最低额是5000令吉至顶额为2万令吉，还贷期从24个月至最长60个月，年利息4%。
“申请者的年龄要求是介于18岁至80岁之间，仅需提呈所需的完整文件，申请简易。申请者需要一名年龄介于18至60岁，月入至少1500令吉的担保人。”
他说，今年4月开始，截至目前共接获3份申请，申请者是有意兼职经营小生意。
“只要是做小生意，都可以申请。”
他亦说，注册申领营业所需执照（如商业建筑执照、夜市小贩执照），是西马人申请的条件，东马申请者仅需向地方政府注册即可。
一个马来西亚华裔贩商基金成立于2015年，这项基金仅开放予大马华裔小贩及小型商家申请，小贩及小商的定义是年营业额低于30万令吉者。基金最终目标是协助需要资助的贩商开业或创业，申请程序及条件都比银行简易。
一个马来西亚华裔贩商基金（YPPKM）申请条件：
（1）西马申请者必须向大马公司委员会（SSM）及地方政府注册。沙巴及砂拉越申请者只需地方政府注册即可；
（2）年龄介于18-60岁；
（3）马来西亚公民（破产人士除外）：
（4）由马来西亚注册贩商公会或其他马来西亚注册商会推荐。
（5）担保人条件：
-马来西亚公民（破产人士除外）：
-年龄介于18-60岁：
-最低月入为1500令吉。
欲申请贷款或任何咨询，可联络一个马来西亚华裔贩商基金美里协调员刘奕杰，电话：019-8646363。申请表格，可上网浏览www.yppkm.org下载或前到协调员办事处索取申请表格。


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