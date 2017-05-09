華小中學生可參與 7月BW挑戰杯 羽賽3.0

坐者中为为筹委主席蔡春泉。前排左起为蔡岷谷、谢嵩、紫辉阁青年团团长蔡燕城、砂蔡青团团长蔡慧星、蔡明路以及蔡鹏杰；后排左起为刘智荣、蔡明水、杨秀松、谢平豪、蔡俊民、蔡承孝、蔡东雁、蔡惠诗以及蔡欣倪。

（古晋8日讯）砂拉越蔡氏公会青年团与砂拉越晋汉省德教会紫辉阁青年团将于7月15日、22日及23日（周六及周日），假史打博羽球中心联办2017 年“谁羽争锋”BW挑战杯羽毛球锦标赛3.0。

该项赛事旨在推广羽球运动，发掘更多优秀球员；提供各校间交流平台以达到相互切搓球技，并增进情谊。

主办当局也特别感谢Badminton World 有限公司答应担任此项赛会之总赞助商。

而此次赛事公开予晋汉省华文小学师生以及受邀请的中学学生参与，比赛组别将分为小学团体赛、中学团体邀请赛、小学个人单打赛、小学个人双打赛以及教师组双打赛（不限同校），其中教师个人双打赛也将会特别邀请晋汉连省5间独中教师参与其盛。

比赛细则如下：

一、比赛日期：2017年7月15、22和23日（星期六及星期日）。

报到时间：早上8时至8时30分

比赛时间：8时45分至中午12时、下午2时傍晚6时

二、比赛地点：史打博羽球中心

三、截止日期：2017年6月20 日（星期二）下午5时正。

四、抽签日期：2017年7月4 日（星期二）

时间：晚上8时

地点：砂拉越蔡氏公会会议厅 （艾贝尔路）

*缺席者，将由主办单位代抽，不得异议。

奖励方式如下：

(A) 小学团体赛

冠军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

亚军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

季军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

殿军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

(B) 中学团体赛

冠军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

亚军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

季军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

殿军 (奖杯1座 + 奖牌6面 + 奖品)

(C) 教师组双打赛

冠军 (奖杯 + 奖品)

亚军 (奖杯 + 奖品)

季军 (奖杯 + 奖品)

殿军 (奖杯 + 奖品)

(D）小学个人单打赛 (10岁或以下、12岁或以下)

冠军 (奖杯 + 奖品)

亚军 (奖杯 + 奖品)

季军 (奖杯 + 奖品)

殿军 (奖杯 + 奖品)

(E) 小学个人双打赛 (10岁或以下、12岁或以下)

冠军 (奖杯 + 奖品)

亚军 (奖杯 + 奖品)

季军 (奖杯 + 奖品)

殿军 (奖杯 + 奖品)

即日起接受报名至6月20日(星期二)下午5时截止，参赛表格须填写完整，并交给主办单位，逾期报名恕不受理。报名表格可呈交至砂拉越蔡氏公会会所。

欲知详情，可致电蔡春泉016-8679299、蔡明燕016-8540425、谢嵩019-8894451、或蔡鹏杰019-8877063查询。