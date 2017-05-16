首页 新闻 南砂新闻 范長錫：須送外省延誤病情 泗嚴重缺專科醫生

范長錫：須送外省延誤病情 泗嚴重缺專科醫生

发布于 May 16, 2017

（本报古晋15日讯）卢勃区州议员拿督斯里范长锡指出，由于泗里街中央医院同样面对专科医生不足问题，在必要情况下，医院必须要送病人到诗巫中央医院与古晋中央医院治疗，加上缺乏救护车，病人延误送医，导致影响病情。
他指出，目前泗里街中央医院面临的救护车短缺，只有2辆能够正常运行，另外还有4辆救护车时常需要进行维修，有时出现不能使用的状况。
此外，他指出，泗里街中央医院洗肾部面对爆满而无法容纳更多病患者的状况。他指出，2016年仅有12病人接受洗肾，2017年增加至75人洗肾，目前还有病人在等候名单当中。不仅医院空间面对拥挤，而且还使用的旧设备，应该要立即更换。
“因此，我要求政府拨款资助泗里街中央医院改善服务，为病患者带来更好医药照顾。”
他是今午在州立法议会进入辩论州元首施政演词环节，参与辩论时如是表示。
此外，他也表示，卢勃区农民菜及水果园与油棕园道路面对需要进行维修或筑路的困难。他认为，通往种植农园道路非常重要，应确保农业发展不会受到影响。
他说，由于天气是难以预测，农民使用的道路状况也受到影响，农民们为了收集农产品供应市场出现一定的难度。
“我要求政府给予更多的关注农园道路的拨款，不仅可以帮助农民提高农作物产量，也可以增加他们的收入。”
另一方面，他指出，卢勃地区仍然时常面对大雨后发生闪电式水灾的问题，当地居民担忧财物的损失。因此，他请求政府拨出款项全面解决排水问题。


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