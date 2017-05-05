范發春：“亮票”還拍照 陳長鋒不把法律 當一回事

（美里4日讯）行动党州议员陈长锋医生昨日监督选委会销毁N74埔奕选区选票过程进入销票禁区，捡起选票细看后，还要同僚拍他手持支持火箭选票照片。尽管埔奕战绩已尘埃落定，再亮出更多选票投向，也不能改变选区成绩。

但是，作为一名民选州立法议员，必须在州立法议会厅堂里，提出拟定政策的立法者，如此不尊重我国选举法令阐明每一个选民手中选票，都是秘密投票法律规定。

砂人联党埔奕支部宣教秘书范发春今日发文告针对今日报章报道州议员“亮票”事件。

他説，据报道指出，州立法议员在大庭广众捡起准备被销毁选票细看后，还大声説出这是支持火箭选票，并要求拍照行为，无疑罔视选民秘密投票权利和罔视选票不能被“亮出”规定。

他续指出，身为一名州立法议员，对选民赋予基本法律权利不当一回事，仍堂皇坐进立法议会厅堂里大谈立法，他相信人民自有判断。

他认为，即使选票准备被销毁，任何“亮票”也是不尊重选民秘密投票权利。

他也引述2013年登州瓜拉勿述补选，国阵候选人东姑再韩在投票时将选票展示媒体，以示他把选票投给自己，然后才把选票投入票箱，此举或触犯选举法令，当事人之后也受到众人缱责。

根据我国选举法令阐明，投票必须是“秘密”的原则，若选民公开选票就是触犯法令。

有鉴于此，即使埔奕选区成绩已是最后结果，再亮出更多选票，也不可能改変选区结果。

但是，身为立法者，却亮出选民选票，明显不尊重投票必须秘密原则。

愿立法者遵法，谨慎行事。反之，只会令人感心寒。