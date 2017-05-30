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英航電腦連當2天 希斯羅機場再取消三份一航班

发布于 May 30, 2017

（伦敦29日综合电）英国航空(British Airways)上周六电脑当机，造成数百航班被迫取消，接连2天，电脑故障问题尚未修复，周日(28日)仍有1/3航空班次遭到取消，影响大批航空公司和上千名旅客，造成希斯罗机场大乱，从英国伦敦飞往世界各地的飞航班次或延误取消，受严重影响。
法新社报导，由于全球班机和机组人员配置错乱，英国航空（British Airways）正在努力控制航班“中断的连锁反应”，原定今天晚间10时（格林威治时间21时）前，由希斯罗机场起飞的班机约1/4遭到取消。
泪眼潸潸的美籍乘客魏尔（Melanie Ware）和夫婿，从美国洛杉矶飞伦敦希斯罗机场，准备转机到义大利水都威尼斯渡蜜月，却因27日的班机取消，今天改订的班机也取消，而困在机场，小俩口的行李也下落不明。
魏尔告诉“天空新闻网”（Sky News）：“英国航空毁了我们的蜜月假期，他们一点帮助都没有。”
不少乘客被迫在没提领行李的情况下，离开希斯罗机场，还被要求打电话给航空公司，以了解行李的下落。英航表示，造成乘客的假期泡汤“深感歉意”。
英航表示，现阶段的目标是让盖维克机场（Gatwick）的航班恢复近乎正常状态，及让希斯罗机场（Heathrow）维持大部分的服务。
随着一天过去，很多航班从希斯罗机场起飞，但也有不少航班延迟。旅客在盖维克机场也面临班机延误，不过，没有航班取消。
电脑系统当机后，英航昨天取消从希斯罗和盖维克机场起飞的所有班机；电脑当机影响到全部登机报到手续和营运系统，客服系统和网站也受到波及。
根据英航董事长兼执行长克鲁兹（Alex Cruz）发表的影片声明，此事与网路攻击无关。
他说，“我们认为根本原因是电源供应故障”，还说资讯技术人员正竭力修复相关问题。


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