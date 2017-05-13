英殖民政府定下日子 6月1慶達雅節

巫师和屋长带领着居民和访客，妇女们敲打着铜锣鼓乐环绕长屋长廊走三圈，一面颤舞一面呢喃着祈福咒语。

（本报美里12日讯）6月1日至2日是砂拉越达雅节（Hari Gawai Dayak），达雅人会在这一天大举庆祝，达雅民族游子会返乡与家人团聚，欢庆稻米收割大丰收，犹如华人过新年般热闹。

在1965年之前，砂拉越达雅人并没有统一在这一日庆祝，他们过去会在稻谷收成后，择定一个日子来庆祝丰收节，后来英殖民政府为了统一丰收节的日子，游说各个长屋及达雅族群统一这个节日。

1980年代，政府举办大型达雅节嘉年华活动，形式就像庆祝国庆日一样隆重。

砂拉越人口最多的族群是达雅族（Dayaks），达雅族指的是伊班人（Iban）及比达友人（Bidayuh），这两个民族也是砂居民所熟悉的土著，多住在郊区的甘榜或长屋。

在达雅节除夕，难得相聚的一家人会挤在厨房洗菜切肉，准备招待宾客的食材。

他们会准备糯米饭，烤竹筒鸡和鱼丶炒姜丝鹿肉丶清炒野厥菜丶熬棕榈树嫩筒和竹笋汤等一道道野菜野味，熏烤山猪或家猪更是他们的最爱。

夜晚，大家会聚集在长廊吃晚餐（Makai di ruai/makairami）欢庆佳节。各门户的家庭成员开始聚集在长廊，并享用佳肴，说些家常和一些有关政治发展等话题。

将近12时，老人们取出铜锣，列成一行，由巫师和屋长带领着居民和访客，敲打着铜锣鼓乐环绕长屋长廊走三圈，一面颤舞一面呢喃着祈福咒语；妇女们都在自家房门前用大水壶装盛自酿的米酒（tuak），向行过的队伍，为每个人斟上一杯。

仪式过后，大家又席地而坐，屋长站在中央向居民致词，大意是说欢迎远来宾客，今年农作物收成情况以及向归来的游子们训示一番，然后就开始喝酒跳舞。

各式各样的余兴节目随之开始，从印尼流传过来的Joget-joget和Pocopoco更是近年兴起的舞蹈流行，卡拉歌唱环节更是少不了。

此外，长廊中间置放了一棵“生命之树”（Ranyai），舞者会围着这一棵“生命之树”跳传统的英雄舞和战舞。由于达雅已经不再实行猎头文化，一些传统仪式和表演，会以椰子取代头颅，如纪念战神Sengalang Burong成功猎头的英雄伟绩的仪式。

一些达雅社群为了让年轻一代传承传统文化，也会举办传统诗歌吟唱比赛丶“吹筒（Sumpit）”竞赛丶喝米酒丶扳手腕等活动。伊班协会和社区组织也会主办Gawai Kumang & Keling（选美比赛）活动，遴选伊班英雄与美后。

丰收节正日，长屋会开放门户，让亲朋戚友前来拜访。一踏入长廊，主人家会热情递上一杯杯的米酒，酒量不好的可能还真的招架不了，不消片刻便醉倒了。