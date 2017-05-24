英國演唱會大爆炸 至少19死50傷　

多辆救护车赶到现场支援。小图为美国歌手亚丽安娜。（法新社）

（英国曼彻斯特23日综合电）美国歌手亚丽安娜（Ariana Grande）于英国时间周一晚在曼彻斯特竞技场举行演唱会怀疑遭受恐袭，当演唱会结束后发生爆炸，至今造成19死50伤。有美国杂志证实， 亚丽安娜于爆炸中无恙，现跟经理人在一起。

英国警方确认，曼彻斯特体育场发生爆炸，导致19人死亡、约50人受伤。

警方于英国夏令时间22时35分接报到场，当时体育场正举行美国女歌手亚丽安娜演唱会。

消息人士指，爆炸原因未明，但西北反恐部队现时按恐怖袭击处理。大曼彻斯特警察（Greater Manchester Police）现时正设立电话专线给予亲属。

BBC报道说，高级反恐官员已在伦敦聚集，并与英国内政部联系。

有报道引述两名美国官员指，这次爆炸是自杀式袭击，但消息尚未被证实。

英国交通警察指，爆炸在体育馆内的大厅发生。在场的义务救护人员对BBC说，伤者犹如被弹片所伤。在爆炸发生不久后，靠近曼彻斯特体育场的维多利亚车站已被关闭，所有火车已被取消。大曼彻斯特警察在01:32进行引爆，并确认物品并无可疑。

另外，据新华社消息，中国国家主席习近平23日就伦敦恐怖袭击事件向英国女王伊丽莎白二世致慰问电，对恐怖袭击事件表示强烈的谴责，对无辜遇难者表示深切的哀悼，向伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问。

习近平指出，恐怖主义是国际社会公敌。中国坚决反对一切形式的恐怖主义，愿同英国和国际社会加强合作，为维护中英两国和世界安全做出积极努力。

尖叫并逃跑

一些目击者向BBC形容爆炸发生后，现场混乱的状况。

安迪（Andy Holey）的妻子及女儿观赏演唱会，而他则在场接她们回家。“当我等候的时候，发生爆炸，爆炸将我从一排的门前抛到30呎以外的另一排门前。当我起来的时候，我看到地上的尸体。我的第一个念头是进入体育场去找我的家人。当我未能找到他们的时候，我与警员离开体育场。我查看尸体，尝试找我的老婆和女儿。我最后能够找到她们，她们亦安全无恙。”“这绝对是一场爆炸，威力十分强劲。爆炸在体育场入口的售票处发生。”

来自米德尔斯堡、22岁的罗伯特（Robert Tempkin）说：“每个人都在尖叫及逃跑。地上布满大衣及手提电话。人人都抛掉所有东西。一些人尖叫说他们看到血，其他人则说有气球爆炸或扩音器失灵。”

“现场有很多救护车。我见到一些人接受急救。我不知道他身上发生什么事。”

另一名目击者乔希（Josh Elliott）接受BBC Radio 5直播访问，说他对死伤感到震惊。

“发生一个爆炸，每人都停止、并尖叫…… 我们都迅速趴伏在地。现场一片混乱……情况可怖。当我们认为安全时，我们就起来并立刻离开。人人都在哭…… 到处都是警车。因为我们不知道发生什么事，我们只想尽快离开。”

来自哈德斯菲尔德的米歇尔（Michelle Sullivan）与她的两个女儿出席演唱会。

“当时非常吓人……当灯光落下时，我们听到爆炸巨响……人人都高声尖叫。当我们离开体育馆时，他们对我们说‘继续跑、继续跑’。”

事发现场背景概述

曼彻斯特体育场前称MEN场馆（MEN Arena）是曼彻斯特最大的室内场地，能够在演唱会容纳1万8千名观众。

维多利亚火车站及电车站接驳曼彻斯特体育场，是曼彻斯特北边的重要部分。

曼彻斯特体育场经常举行巨星的演唱会。亚丽安娜（Ariana Grande）今年23岁，她从演员转型成流行歌星。

她深受年轻乐迷欢迎，她的热门歌曲包括《Problem》（伊基·阿塞莉娅（Iggy Azalea）客串）、《Side To Side》（妮琪·米娜（Nicki Minaj）客串）。

她现时在欧洲举行巡回演唱会。她已在伯明翰及都柏林演出，周三及周四将在伦敦O2体育馆演出。

曼城市议会（Manchester City Council）发言人巴特瑞克（Pat Karney）说，曼彻斯特整个城市希望死伤者的家属节哀顺变。

“体育馆是个容易的目标──年青人在这个演唱厅享受音乐。”

“现场已成犯罪现场。公众远离该处，就是与警方合作。”

“明显地，曼城的每个人都感到震惊。”