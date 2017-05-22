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若會忍讓何須系統控制 我國駕駛者品德待提升

发布于 May 22, 2017
古晋永明枫岭居民联谊会主席甲必丹黄家全（左4）及副主席林顺昌（左6）分别移交水果篮于主宾巴都吉当区州议员罗克强（左5）及砂陆路交通局公关洛维娜（左7）。左起为甲必丹钟奕茂、南市市议员廖建新、甲必丹蔡永能、陆路交通局执法官助理刘焕文和叶振贤。
古晋永明枫岭居民联谊会主席甲必丹黄家全（左4）及副主席林顺昌（左6）分别移交水果篮于主宾巴都吉当区州议员罗克强（左5）及砂陆路交通局公关洛维娜（左7）。左起为甲必丹钟奕茂、南市市议员廖建新、甲必丹蔡永能、陆路交通局执法官助理刘焕文和叶振贤。

（本报古晋21日讯）人联党巴都吉当区州议员罗克强表示，很多时候是因为驾驶者的态度酿成交通意外的发生。
他说，与国外驾驶者比较，国内大部分驾驶者的态度和行为是非常不好的。
“国内驾驶者不只是没有忍让精神，只要有机会超车，就会猛踩油门超越前面车辆，罔顾其他道路使用者的安全。”
他是于今日下午，出席古晋永明枫岭居民联谊会主办的“自动醒觉系统”（AWAS）讲座上致辞时指出，我国驾驶品德有待提升。
他指出，众所周知，马来西亚交通意外事故是全球交通意外率最高的国家之一，这也是为何政府落实自动醒觉系统的措施。
对此，他表示，倘若大家在驾驶时有忍让精神，减少车祸的发生，那么有关系统是可免的。
“若每个路口都要警方进行交通控制，又哪来那么多警方工作呢？所以大家要有礼让精神，以减少车祸发生率。”
罗克强强调，驾驶者的态度有助促进交通顺畅外，人们在驾驶时也不会倍感压力。


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