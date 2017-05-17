首页 新闻 两岸三地 與魚為伍娛樂觀眾　 “美人魚”辛酸有誰知？

與魚為伍娛樂觀眾　 “美人魚”辛酸有誰知？

发布于 May 17, 2017
“美人鱼”以优雅的泳姿娱乐游客。
“美人鱼”以优雅的泳姿娱乐游客。

（中国16日讯）丹麦著名作家安徒生在1837年发表的童话故事《小美人鱼》，举世传颂，悲伤的结局一直深植众人的脑海中；到了去年11月，由韩国艺人李敏镐与全智贤主演的《蓝海传说》，“美人鱼”再度吸引了无数人的眼球。然而，现实生活中，以表演者身份浮沉在巨型水族馆的“美人鱼”，却没有这些故事的浪漫奇遇，只有一段段的辛酸经历。
“90后”的王天琪，是陕西西安曲江海洋极地公园内年纪最小的“美人鱼”，她1年前到海洋馆，接受了严苛的选拔和训练，最终成为馆内其中一名“美人鱼”演员。
在巨型水族馆外，游客看到“美人鱼”与一众鱼群耍乐、展现出婀娜泳姿，总会投以艳羡目光。事实上，在水中畅泳的“美人鱼”却有另一番滋味。想要成为“美人鱼”除了要有美貌、身材，水性也要很好，以及有上佳身体质素。从层层选拔中脱颖而出后，“美人鱼”还得面对大量的训练工作，从穿脚蹼练习蹬水，到水下憋气，每天至少要待在水里6个小时。
除了高强度训练，“美人鱼”上水后还得花大量时间克服长期逗留水中带来包括耳压等不适反应；以王天琪要深潜7米海底抓沙子的表演为例，吸一口气完成整个表现，让她经常头晕目眩：“相对头晕这点，水下呛到喝‘海水’，对我来说简直是习以为常的事。”
承受水下的压力、身体的不适、与家人聚少离多，甚至还得面对年龄渐长、结婚生子、加上伤病等种种情况，令“美人鱼”随时都可能结束表演生涯。虽然工作性质特殊，但“美人鱼”的收入并不如外界想像般丰厚。据悉，她们每月的基本薪酬为2千元人民币（约1200令吉），每次约10分钟表演可额外获得20元（约12令吉）的津贴。
纵有再多的辛酸，已来了1年的王天琪还是因为兴趣而坚持下来：“每天和各种鱼打交道，非常开心！不过，我经常会撞到海龟的肚子，挺不好意思的。”


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