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與消拯義跑幸運抽獎 80幸運兒名單出爐

发布于 May 7, 2017
余俊贤（中）与刘保祥（左3）为首回合幸运抽奖进行抽取。右3是筹备会主席阿旺古。
余俊贤（中）与刘保祥（左3）为首回合幸运抽奖进行抽取。右3是筹备会主席阿旺古。

（本报美里6日讯）第三届与消拯义跑活动收回合幸运抽奖今早举行，80名幸运儿将在活动当天获取赞助商所赞助的健康米或礼篮。
同成发稻米贸易有限公司销售主管余俊贤与美里区消拯局局长刘保祥今早在抽选活动上，从2500名参赛者中联合选出80名幸运儿。
同成发稻米贸易有限公司也是这项义跑的主要赞助商。该公司也将在当天于现场让参赛者免费品尝低脂低糖的Haryana健康米饭。
刘保祥透露，鉴于过去两届的义跑活动中，许多参赛者在完成跑步活动后便离开现场，以致进入幸运抽奖时，有奖品却没人领奖，无形中浪费宝贵时间。
因此，筹备会决定一改以往作法，率先抽选幸运奖品，通过脸书及报章公布获奖名单，而获奖幸运儿只要在当天完成跑步后即可前往指定柜台领取奖品。
“那些在首回合落选的参赛者也无需失望，义跑当天将会有3份神秘大奖供赢取，届时将由砂州消拯局局长诺希山负责抽选。”
他说，获奖幸运儿必须在当天亲自出席领奖，同时携带他们的参赛编号码及身份证或照，不得由他人代领，否则将取消领奖资格。
此外，当天的义跑活动，也获得马来西亚糖尿病公会美里分会的支持，届时会在选择设柜台为参赛者进行血糖、血压检测；美里中央医院物理治疗部门的一组物理治疗师也会在现场，为完赛后有需要的跑友提供运动后物理治疗。
“有关的健康检查、物理治疗都是免费的。”


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