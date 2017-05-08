與上交大醫學院簽約 江賢欽：要求自動延期

诗巫省华团于5月8日展开成都、上海及杭州教育亲善之旅。

（本报诗巫7日讯）诗巫省华团一行24人将于明日（5月8日）启程前往成都、上海及杭州展开教育亲善之旅。此行最主要的目的是于5月15日和上海交通大学医学院签署教育合作协议。

这项教育合作协议是3年期限，诗巫省华团会长江贤钦指称，而此次签约内容也将提出“若无任何一方要求结束合作，协议将自动延期”的要求，这也意味着，往后无需每3年进行签约。

签署《教育合作协议书》的两方是中国上海交通大学医学院（甲方）与马来西亚诗巫省华人社团联合会及马来西亚诗巫省华文独中董联会（乙方）。

代表中国上海交通大学医学院签署协议书的是副院长胡翊群，而诗巫省华人社团联合会是由会长江贤钦，以及争取中国医学学术资格认证专案小组主席张锦兴签署。另外，砂拉越华人社团联合总会会长许德忍，以及砂拉越华文独中董事会联合总会秘书长江宗渺也将一同见证。

有关教育合作协议书内容如下：

马来西亚诗巫省华人社团联合会等社团为争取马来西亚政府承认中国医学学术资格认证，于2012年联袂卫生部及公共服务局官员前往贵校拜访，见识并赞叹于贵校医学院规模之大以及先进科技医疗设备之完善。

在马方社团全力争取及交大医学院方面积极配合下，中国医学学术资格认证已成功获得马来西亚政府正式承认列入宪报，而贵校即是受马来西亚政府承认的两间医学院中的其中一间。

为此，我等双方于2013年5月1日曾在诗巫正式签署《教育合作意向书》以促进医学教育的合作与推动。迄今这项《意向书》已晋入第4年，在这期间双方在落实教育合作方面有着令人满意的成果。

4年来，马方社团也成功推荐15位学生前往上海交通医学院就读并获医学院妥善照顾，学生学习顺利。

今在原合作基础下，达致共识，愿再签署《合作协议书》，以更加强合作，共同为提升双方医学水平及医疗服务品质，携手合作，造就更多优秀的医学人才，共创医界辉煌！

兹特订如下协议：

（一）每年推荐砂拉越10位（獨中生優先）或以上优秀华裔子弟前往上海交通大学医学院就读医学系。

（二）甲方提供奖学金予品学兼优而家境清寒学子，让他们顺利完成大学学业。

（三）乙方每年安排甲方于砂拉越进行招生活动。

（四）若甲方需要设考场，乙方将提供协助在砂拉越中区安排考场。

（五）本协议书一式两份，双方各执一份。

（六）本协议签定为三年期限，若运作过程中，有任何不适宜之处，可作改善与调整。

（七）若无任何一方要求结束合作，协议将自动延期。

為期10天

華團24人今啟親善之旅

（本报诗巫7日讯）诗巫省华团配合创会四十周年而组团到成都、上海、杭州进行教育亲善之旅，行程从本月8日至17日，为期10天。

其中，5月8日至11日在成都的主要活动，乃出席成都海外交流协会会议及论坛；参加“海外成都”工作站推广分享会暨“服务企业走出去”；考察天府生物医药城和西南航空港经济开发区；走进成都“侨梦苑”郫都区双创示范基地；参观成都市规划馆；走进成都“侨梦苑”高新科技开发区；参观成都友城馆及宽窄巷子。

至于5月12日至15日前往上海参观上海国际烘焙展；与天津医科大学代表会面；与上海交通大学大马医科生交流餐会；拜访上海交通大学医学院及教育合作签约仪式；参观上海交通大学医学院实验室，同时也拜访复旦大学医学院。

与此同时，一行人也将于5月16日，拜访浙江大学医学院。

教育亲善之旅访问团的荣誉领队是砂拉越华总会长许德忍与夫人卓玛珍、诗巫省华团名誉会长拿督刘乃好、拿督刘增强以及陈发枝。

同时，总领队乃诗巫省华团会长江贤钦与夫人张凤萍，副总领队诗巫省华团副会长刘锦虎及砂拉越华总副总会长拿督吴健平。至於领队则是诗巫省华团文教组任张锦兴，副领队为砂拉越科技大学基础教育学院院长黄声心博士。

另一方面，团长为诗巫省华团时势组副主任梁武煌，副团长是世界福州公会青年团秘书龚诗顺。

此外，秘书与副秘书为熊美鹃与萧香兰，而财政与副财政为江宗渺与陈丽燕，总务与副总务为陈俊宏及拿督詹庆华，而团员则有郑其成、邓台馨、刘必进、刘运禧以及毛向成。