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自製萬能匙偷電單車 警捕7匪起53殘骸

发布于 May 31, 2017
安华奥玛向媒体演示匪徒如何用自制的万能匙来犯案。
安华奥玛向媒体演示匪徒如何用自制的万能匙来犯案。

（槟城30日讯）匪徒自制万能匙，偷走超过50辆电单车。东北县警区破获近年来最大宗的电单车偷窃案，起获53个电单车残骸，并破获2个偷窃集团，逮捕7人。
东北县警区主任安华奥玛助理总监周二召开记者会表示，警方日前捣破2个分别称为沙希尔党（Geng Syahir）及谭叔党（Geng Pak Tam），并在威北的两条河流中找到53个电单车残骸，其中沙希尔党偷了6辆电单车而谭叔党则偷了47辆电单车。警方也逮捕7名年龄介于19至23岁的巫裔嫌犯。
他指，初步调查显示，这些集团主要在东北县利用自制的万能匙偷取电单车后，再驾到威北把电单车肢解，而零件则转卖第三方，或用于改装自己的电单车，至于难以脱手的电单车残骸则直接投入打昔汝莪的佳乐河（Sungai Jarak）及吉烈河（Sungai Kereh）。
“他们也在其它地区偷窃电单车，并卖出少部分的电单车，而我们也仍在调查中。”但他否认两个集团有关联，两个集团之所以会选择该河作为丢弃地点，纯粹是因为嫌犯们刚好住在那一带。
他透露，7名嫌犯均无前科，只有谭叔党的其中1名20岁嫌犯尿液测验呈阳性反应。
他表示，警方将援引刑事法典第379A及411条文调查此案，而沙希尔党成员延扣至周二而谭叔党则延扣至周三。


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