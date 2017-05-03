能會見金正恩 特朗普： 將會很榮幸

美国总统特朗普指金正恩是个“聪明家伙” 。

（华盛顿2日综合电）美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）表示，在合适的时机下，他将会“荣幸”地与朝鲜领导人金正恩会面。

一天前，特朗普曾形容金正恩是个“挺聪明的家伙”。

“如果与他见面是恰当的话，我会的——绝对会。我将会很荣幸地这样做，”他在周一（5月1日）接受新闻机构彭博社（Bloomberg）访问时说。

他未具体指出，何为恰当的时机。

这一评价出现在朝鲜核项目引致局势紧张之际。

在特朗普作出此一番言论后，白宫发表一份声明指，朝鲜将需要符合很多条件，两国领导人才会有任何见面的可能。

白宫发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）说，华盛顿希望看到朝鲜立即结束一切挑衅行为。

“很明显目前并没有适当的条件，”他说。

斯派塞表示，他不认为会面会在不久的将来发生。

特朗普政府一直表示希望通过经济和外交手段迫使朝鲜放弃核项目，但从未排除会有军事行动。

国务卿雷克斯·蒂勒森（Rex Tillerson）在上周向联合国安理会强调，美国不会与平壤谈判。

美国国务院一名发言人则在周一引用一份声明称，美国在朝鲜半岛无核化的问题上持续开放对话，但是要进行谈判，目前的条件就必须改变， 朝鲜也必须放弃核项目。

在星期日接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，特朗普指，金正恩很年轻就执掌了权力，虽然面对的是“一些非常强硬的人”。

他还表示，他“搞不懂”金正恩是否处在神智正常。

朝鲜领导人掌权两年后就将他的姑父处决，最近外界也一直在怀疑是他下令谋杀了他的同你异母兄弟。

在被问到如何看待朝鲜最高领导人时，特朗普说：“人们都说：‘他是神志正常的吗？’我搞不懂……但是……他父亲死的时候……他是一个二十六七岁的年轻人。他面对的明显是一些非常难对付的人，尤其是那些将军之类的。”

“而在一个非常小的年纪，他就能够执掌政权。我肯定，有很多人曾试过夺走这个权力，不管是他的姑父还是其他人。而他却做到了。所以很显然，他是一个挺聪明的家伙”。

周六，朝鲜两周内第二次试射弹道导弹失败，一枚导弹在发射后不久爆炸。

朝鲜半岛地区的紧张局势近期有所加剧，朝鲜和韩国均进行了军事演习。

美国向该区域派遣了军舰，并在上周在韩国部署安装了争议巨大的反导弹系统。

周六，平壤官方通讯社朝中社发表的一篇文章指美国“比任何时候都眼花缭乱声势和疯狂嚣张”，并警告说，美国“如果胆敢试图考验朝鲜军民死守社会主义祖国的意志，将见识真正的战争滋味”。

朝鲜在最近数月一直反复进行导弹试验，并威胁要进行第六次核试。

特朗普指，如果朝鲜进行更多的试验，美国“不会高兴”。而被问到会不会有军事行动时，特朗普说：“我不知道。我的意思是，我们会看。”