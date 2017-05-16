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習近平重申「一帶一路」初衷 冀圓桌峰會取三成果

发布于 May 16, 2017
“一带一路”国际合作高峰论坛文艺晚会《千年之约》在北京国家大剧院举行，中国国家主席习近平携夫人彭丽媛，以及俄罗斯总统普京等外国政要出席并观看演出。 （中新社）
“一带一路”国际合作高峰论坛文艺晚会《千年之约》在北京国家大剧院举行，中国国家主席习近平携夫人彭丽媛，以及俄罗斯总统普京等外国政要出席并观看演出。 （中新社）

（北京15日综合电）北京“一带一路”国际合作高峰论坛昨日揭幕，今日上午在雁栖湖国际会议中心举行备受瞩目的领导人圆桌峰会，共有29个国家元首、政府首脑及3个国际组织负责人出席。圆桌峰会于上午10时15分开始，国家主席习近平主持第一阶段会议并致辞。
习近平重申打造“一带一路”的初衷及目标，再度提及人类命运共同体，指在各国彼此依存、全球性挑战此起彼伏的今天，单凭单个国家力量无法独善其身，也无法解决世界面临的问题。为此，一带一路的建设，让世界从古丝绸之路中吸取智慧和力量，本着和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的精神，共同开拓光明前景。他又提及，各国要透过对话化解分歧，共同维护地区安全稳定。
习近平指出，他期待今次峰会能取得三大成果，一是推动互利共赢，明确合作方向；二是密切政策协调，对接发展战略；三是依托项目驱动，深化务实合作。
习近平今早首先在雁栖湖国际会议中心举行迎宾仪式，欢迎出席“一带一路”国际合作高峰论坛的多个国家领导人及国际组织负责人逐一握手。进场时，俄罗斯总统普京压轴，由习近平陪同进入会场。
而今次圆桌峰会的座位以中国China为中心，从习近平的左手边开始，依序以国家或机构字母排列，最后是Russia（俄罗斯），普京坐在习近平右边。从入场次序和座位安排来看，可见中俄关系相当紧密。
据悉，会议后一众领导人会与外国代表团团长集体合照并会见记者，习近平将介绍高峰论坛主要成果。


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