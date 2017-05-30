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美里省武術錦標賽 美公奪小學組集體冠軍

发布于 May 30, 2017
筹备会主席兼副会长黄德华教练（右1）赠送锦旗给闭幕主宾拿督陈超耀（右3）与砂体育理事会北砂区总监Harifen（右2）合影。左起为学会财政林美莲与总赞助人黄意琇。
筹备会主席兼副会长黄德华教练（右1）赠送锦旗给闭幕主宾拿督陈超耀（右3）与砂体育理事会北砂区总监Harifen（右2）合影。左起为学会财政林美莲与总赞助人黄意琇。

（本报美里29日讯）2017年美里省武术锦标赛昨午在廉律Emart 圆满落幕
，来自12间学校学生参赛，年龄最小的为5岁，小学组集体冠军由美公小虎队夺得。
这项省际武术赛事是由砂拉越武术总会主催，卑尔骚中华武术学会主办，Emart Riam以及科廷武术太极学会协办，并获得砂州体育理事会以及砂州教育局的全力支持。
主办单位邀请拿督陈超耀为赛事主持闭幕颁奖礼，出席闭幕颁奖礼的嘉宾有砂体育理事会北砂区总监Harifen Bin Haji Mansor、总赞助人黄意“王秀”、筹备会主席兼副会长黄德华教练、副筹备会主席陈奕池教练、学会财政林美莲，以及廉律Emart 经理黄柯华。
闭幕拿督陈超耀致词时表示，卑尔骚中华武术学会受到人们的肯定与支持，阵容一年比一年强大，学员人数也越来越，这是大家有目共睹。
他说，台上三分钟，台下十年功，每个人都必须抓住机会，用心地去学习。
“习武能够起到强身健体的作用，同时学习武术也能够防御敌人的进攻。”
他称，武术既能锻炼身体，又能培养良好的品德，希望透过比赛不仅可以相互分享切磋，更希望大家抱着观摩学习的心态，从中累积丰富经验，强化武术意识，提升比赛能力，以及提高自己的武术水平。
陈超耀宣布2017年美里省武术锦标赛正式闭幕，同时也宣布拨款5000令吉给卑尔骚中华武术学会，充作活动用途。
另一方面，砂体育理事会北砂区总监Harifen Bin Haji Mansor也在致词时希望2018年9月的马运会把武术列入比赛项目中，他呼吁美里的运动员继续努力，争取代表州队的机会。


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