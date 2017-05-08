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美里杜當觀音堂 冀民捐獻三聖金身法器

发布于 May 8, 2017

（美里7日讯）美里杜当观音堂向民众募捐西方三圣的金身、佛教法器铜磬和木鱼。

西方三圣又称弥陀三尊，指的是西方极乐世界三尊主要的佛菩萨，即教主阿弥陀佛，和他的左胁侍观世音菩萨、右胁侍大势至菩萨。阿弥陀佛是表无量光明，无量的寿命，无量的功德。观音菩萨是表大慈悲，宇宙的大慈悲。大势至菩萨代表喜舍。

该堂主席黄秀美（善明师父）说，堂里所供奉的诸神金身都从中国订制后陆续运来，由于是专人制作，非常讲究，材料特选，因此造费高昂。近年由于马币贬值，建材水涨船高，运费也大幅度增加，使得该堂负担百上加斤。

她说，该堂之前向公众所募集的善款主要用在新堂的建筑经费，目前一些金身和法器的费用仍没有着落，面对经济拮据，深感苦恼，而诸佛像必须赶在适当时从中国运来进行上座仪式。

她说，从中国进口任何货物、建材等都必须先付钱，对方才会将货品装箱上船寄运；如果缺乏资金，所有订购的货物，包括金身都无法顺利在预订的日期运抵美里，恐影响全盘工程的进度。

因此，黄秀美希望本着向来支持该堂的民众慷慨解囊，捐助以上金身。捐献建堂者便是积福，功德无量，福报满满。

她说，杜当观音堂目前施工进度顺利，整个工程已超过90巴仙，包括大殿、围墙、牌楼等都接近完工，剩下部分细致的雕工，也是比较耗时的工作正在赶建中，预料明年将如期举行盛大落成开幕礼。

她说，身为虔诚佛教徒，弘扬佛陀思想，宣扬慈悲精神，盖庙堂是大愿，希望借着圣物的义利，广为积聚功德，制造乐因良机，使世人心中广种福田，发挥善心，利惠大众。

黄秀美表示，观音堂工程巨大，必须仰赖民众同心协力去完成。而观音堂建费来自民众，建成后新堂将属于天下众生所有，并非任何一个人的私有财产。

她希望有意捐献者，可亲往加拿大山观音堂，或拨电017-8151688与她本人联系。她表示感谢多年来许多善信不求回报地捐资供建杜当观音堂，使新堂矗立在美里这片乐土，让菩萨发挥大慈大悲精神，泽及众生，使国泰民安。

杜当观音堂向民众募捐西方三圣金身。
杜当观音堂向民众募捐西方三圣金身。

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