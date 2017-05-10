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美股幾近持平蘋果大漲 恐慌指數降至20年最低

发布于 May 10, 2017

（本报美里9日综合整理）美股收盘几乎持平，法国总统大选中民粹势力被击溃，美股恐慌指数降至20多年来最低。
纽约时间下午4时收盘时，标准普尔500指数上涨不到1点，收报2,399.38点，创下收盘纪录新高；盘初曾触及日内纪录新高2,401.36，随后又一度下跌0.2%。那斯达克综合指数也近持平，收报6,102.660点；道琼工业指数近持平，收报21,012.28点。

CBOE的波动率指数创1993年来最低收盘位，随着马克宏在周末大选中以压倒性优势击败代表民粹主义的雷朋，美股波动降温。不过大盘进一步上涨动力也不足，因为法国大选结果基本上已被市场所消化。

标普500指数原材料类股下跌0.9%，反映纽约商品交易所7月铜期货价下跌1.4%，中国经济数据疲弱引发需求下滑的顾虑。

能源类股涨0.7%，在标普500指数中表现最佳，埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）涨1.1%。

苹果8日大涨2.7%收153.01美元，市值也创下新高7,977.7亿美元，拉抬道琼工业指数。巴菲特公布今年第1季对苹果持股增逾一倍。投资银行Drexel Hamilton分析师怀特（Brian White）预测，该公司股价在未来12个月将涨至美股202美元，苹果的市值也因此上看1.06兆美元。

Private Client Group投资总监 Bill Northey 说：“我们对股市大致仍看多，上涨阻力相当小。”

Kate Spade大涨8.31美元。美国精品巨头Coach宣布同意以24亿美元收购同业Kate Spade。Coach涨4.8%。

泰森食品公司（Tyson Foods ）跌6.1%，是标普500指数最大输家，因上季获利下滑。


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