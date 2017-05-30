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美禁止筆電進入客艙 擬擴至全球航班

发布于 May 30, 2017
美国国土安全部部长凯利。
美国国土安全部部长凯利。

（纽约29日综合电）美国国土安全部部长凯利28日表示，他正考虑让进出美国的所有国际航班，全面禁止乘客随身携带手提电脑进入客舱。
上述政策如果落实，将明显扩大今年3月特朗普政府宣布的禁令；3月禁令影响到每天飞自全球10个城市的50个航班，这些城市大多数位于中东地区。该禁令的实施是因担心恐怖分子在客机上发动攻击。
3月的禁令不准乘客登机时，在随身行李中携带手提电脑、平板电脑等装置，所有体积大于手机的电子产品必须托运。
凯利在《福斯周日新闻》节目中被询及，是否将上述手提电脑的禁令扩及所有进出美国的国际航班。凯利回答：“我可能这么做。”
美国目前执行的禁令，适用于自10个国际机场飞往美国的直飞航班，这些机场分布于约旦安曼、科威特科威特市、埃及开罗、土耳其伊斯坦堡、沙乌地阿拉伯吉达和利雅德、摩洛哥卡萨布兰加、卡达杜哈、阿拉伯联合大公国杜拜和阿布达比。
每天受影响的航班约50个，都属于外国航空公司。
本月初，曾传闻特朗普政府有意将禁令扩大至飞自欧盟国家的航班，使一年承载6500万乘客的跨大西洋航班受影响。
美国官员曾表示，最初颁行禁令，不是因为获知特定威胁，而是因为担忧极端分子一直以客机为攻击目标。
凯利说：“这是千真万确的威胁。”
他表示，恐怖分子“心心念念”地想要摧毁飞行中的客机，“尤其是美国客机，而且最好是美国乘客占多数的客机，这是真实存在的威胁”。
凯利说，美国将加强航空安全标准，而且要比现行标准高得多，不久的未来将采用更先进科技，航空业也将仰赖那些科技。
美国国土安全部本月初表示，“正在考虑”是否扩大禁令。据了解，美国当局担心，藏在电子装备里的爆裂物可以在客舱内由人引爆，或借由机上的插座引爆。
航空旅客体验协会（APEA）5月初呼吁政府要暂缓扩大禁令，认为“会损害个人攸关国际飞航的自由”。
这个协会去年调查发现，全球客机旅客有43%会带平板电脑上飞机，其中70%会在飞航时使用笔电；另有38%会带笔电，其中42%会使用。


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