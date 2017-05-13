美情報官員首度承認　憂卡巴斯基威脅國安

（美国华盛顿12日综合电）美国多位高级情报官员首度公开表示，担忧来自俄罗斯的网路安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）会威胁美国国安。

法新社报道，6位高级情报官员周四在参议院情报委员会出席一场有关境外对美威胁的听证会时，对卡巴斯基的存在表达了担忧，但都没有具体指出该公司带来的特定威胁。

联邦调查局代理局长麦凯（Andrew McCabe）称：“我们非常担心这件事，正在密切观察中。”

国防情报局（Defense Intelligence Agency，DIA）局长史都华（Vincent Stewart）中将则表示该机构正避免使用卡巴斯基实验室的相关产品，“就我所知，我们的网路中没有卡巴斯基的软体，我们的私营部门承包商也很清楚要避免使用。”

国家地理空间情报局局长卡迪罗（Robert Cardillo）亦表示意识到卡巴斯基实验室带来的挑战和威胁；中情局局长庞皮欧（Mike Pompeo）指这件事已上升到他该注意的层级；国安局局长罗杰斯（Mike Rogers）则说他“个人意识到并参与卡巴斯基实验室相关的国安议题”；国家情报总监柯兹（Daniel Coats）亦对此事表达担忧之意。

卡巴斯基实验室在同日发表声明，强调与俄国政府没有任何关系，“本公司从来没有、未来也不会帮助世界上任何政府透过网路进行间谍活动。我们认为，没有任何有力证据证明这些错误的指控，本公司无法接受这些不公正的指控。”

卡巴斯基实验室创办人尤金卡巴斯基（Eugene Kaspersky）强调他的公司与俄国政府无关，更表示可以到参议院作证，“我无法苟同他们的意见，我对这些人因为政治因素而无法使用市面上最好的软体感到遗憾。”