首页 新闻 国际新闻 美情報官員首度承認　憂卡巴斯基威脅國安

美情報官員首度承認　憂卡巴斯基威脅國安

发布于 May 13, 2017

（美国华盛顿12日综合电）美国多位高级情报官员首度公开表示，担忧来自俄罗斯的网路安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）会威胁美国国安。

法新社报道，6位高级情报官员周四在参议院情报委员会出席一场有关境外对美威胁的听证会时，对卡巴斯基的存在表达了担忧，但都没有具体指出该公司带来的特定威胁。

联邦调查局代理局长麦凯（Andrew McCabe）称：“我们非常担心这件事，正在密切观察中。”

国防情报局（Defense Intelligence Agency，DIA）局长史都华（Vincent Stewart）中将则表示该机构正避免使用卡巴斯基实验室的相关产品，“就我所知，我们的网路中没有卡巴斯基的软体，我们的私营部门承包商也很清楚要避免使用。”

国家地理空间情报局局长卡迪罗（Robert Cardillo）亦表示意识到卡巴斯基实验室带来的挑战和威胁；中情局局长庞皮欧（Mike Pompeo）指这件事已上升到他该注意的层级；国安局局长罗杰斯（Mike Rogers）则说他“个人意识到并参与卡巴斯基实验室相关的国安议题”；国家情报总监柯兹（Daniel Coats）亦对此事表达担忧之意。

卡巴斯基实验室在同日发表声明，强调与俄国政府没有任何关系，“本公司从来没有、未来也不会帮助世界上任何政府透过网路进行间谍活动。我们认为，没有任何有力证据证明这些错误的指控，本公司无法接受这些不公正的指控。”

卡巴斯基实验室创办人尤金卡巴斯基（Eugene Kaspersky）强调他的公司与俄国政府无关，更表示可以到参议院作证，“我无法苟同他们的意见，我对这些人因为政治因素而无法使用市面上最好的软体感到遗憾。”


  • 汶中代表队蠃得双料冠军 ，图为学生与导师合摄。

    全汶華小詩歌朗誦賽 汶中成雙冠王

    （本报诗里亚12日讯）2017年度全汶华校小学诗歌朗诵比赛今日上午在诗里亚中正中学中学部礼堂举行，汶莱中华中学分别夺得华裔组及友族组冠军，双喜临门。 上述比赛中，华裔组冠军由汶莱中…
    May 13, 2017
    0 second read
  • 图为汶中获奖学生与校长、老师们大合照。前排左7为校长许月兰、副校长马海耀（前排左6）、助理校长陈美典（前排左8）及数学部门主任谭媺燕（前排左9）。

    亞洲超級巨星數學賽 汶中奪11萬分摘冠

    （本报斯市12日讯）汶莱中华中学数学部门日前参与亚洲超级巨星数学Mangahigh挑战赛（ASIA SUPERSTARS OF MATHS MANGAHIGH 2017），并凭借总…
    May 13, 2017
    8 second read

  • 汶航馬航擴大共享協議 乘客轉機時行李直接通關

    （本报斯市12日讯）汶莱皇家航空公司今日宣布与马来西亚航空公司进一步扩大班机代号共享协议，让从汶莱起飞前往马航在西马半岛的航点，以及乘坐此些航点飞往汶莱的乘客，享受到转机之际行李直…
    May 13, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 佐科（右2）骑着电单车亲自率队考察正在兴建中的巴布亚横贯公路。佐科一马当先，钢盔上还附有摄像头，形象很“拉风”。

    佐科承諾實現城鄉均衡發展 騎電單車視察工程

    （印尼瓦梅纳12日综合电）印度尼西亚总统佐科上台后承诺要使整个印尼实现城乡均衡发展，为此他非常关注偏远地区的基础建设，不时微服出巡，视察偏僻省市。 《雅加达环球报》报道，佐科周三去…
    May 13, 2017
    0 second read

  • 儘管兩國大力取締人蛇活動 從緬偷渡入泰不斷增加

    （缅甸湄索12日综合电）泰国移民警察说，尽管泰国与缅甸当局大力取缔人口走私活动，但从缅甸越境偷渡进入泰国的人数仍不断增加。 泰国军政府2014年上台后，承诺加强打击人口走私与贩卖集…
    May 13, 2017
    0 second read

  • FBI員工明言不歡迎 特朗普取消訪總部

    （美国华盛顿12日综合电）美国总统特朗普本周二突然开除联邦调查局（FBI）局长科米，令白宫与FBI之间的矛盾白热化。 美国传媒报道，有FBI员工明言不会欢迎特朗普到访，令后者取消原…
    May 13, 2017
    9 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭