羅武金挺首長言論 砂網絡龜速又昂貴

石角新市镇业主公会会长罗武金（左3）主持该公会的会员大会。

（本报古晋2日讯） 石角新市镇业主公会会长罗武金挺首长拿督阿玛阿邦佐哈里的“砂州网络龟速论”，并指许多人民还了昂贵的费用但却无法享有应得的服务品质。

“感谢首长阿邦佐哈里说出许多人心里的话，砂州电讯设备实在太差，网络龟速，为许多商家用户带来诸多不便，还了贵费用，却无法得到应得的服务，造成许多政府部门及商业中心，包括银行，保险业等，都无法顺利运作，有时更被迫白白浪费许多时间，事情却无法办妥。”

此外，他也批评国民登记局分局官员的工作效率和态度，指同样是国民登记局的分局，但三马拉汉分局官员的服务品质与城市转型中心（UTC）分局官员的服务品质，却有着天渊之别。

“希望政府部门官员提高工作效率，改善工作态度。城市转型中心的国民登记局柜台发号码的职员，服务态度应更为和善，注意礼貌，同时清楚的告诉前往求助的人，免得人们不知所措。”

罗武金回忆本身的经历，指当时本身前往寻求服务时，官员只是给了一张表格，他进一步询问时就随手向墙上一指要他去参考，但不熟悉官方表格的他，对着整面墙的表格范本不知该如何是好。

“另外，在申请死亡证书时，国民登记局如今要求根据死亡地点提出申请，这很不可思议。过去没有系统连线时可以在同一个地方申请。如今有了系统连线反而有地区限制，这很可笑。因为申请死亡证书有时间限定，有些地方如城市转型中心，就无法提供协助。反而去三马拉汉分局，职员态度一流，非常礼貌及乐意提供协助，还说虽然在其他地方去世的人不能在该局申请死亡证书，但该分局可代收文件及检查文件是否正确和充足，并开出一张收据给家属，让家属凭收据办理急事，该分局会帮忙寄出申请文件，待文件批发后，职员会联络家属去领回文件。同样的部门，不同的地点，职员的态度和处事方式截然不同。”

罗武金日前在石角新市镇业主公会会员大会上致辞时也呼吁会员有任何事情需要公会代为提呈时使用书面方式向公会作出要求，方便公会处理。

“有时不是公会不理，只是当我们向有关方面提出后，因无法得到提议人或建议人的附和，事情不但无法解决，反而变成我们的个人议程，并非会员的要求。”

他也透露，管理委员会决定从今年4月1日起把服务费及偿债基金分成两张单，即半年一张，同时寄出，以便业主自行选择一次付清或分成二次缴付，比较方便。

“此外，由于如今已可在汉利超市缴付门牌税，又可累积红利分，开放时间及地点更方便业主缴付，所以古晋巴达旺市议会于去年7月决定设在石角新市镇的办事处。”

为了石角新市镇业主们本身的利益，罗武金希望业主及家人能更换选区到石角新市镇。他称，石角新市镇地区全部加起来起码有5至6千个家庭，加上家庭成员，少说有上万张选票，若大家能够一条心，尽可能把选票集中，以有更大的力量向政府作出权益的争取。

“为了我们的投资，为了我们的利益，希望大家尽可能合作，为石角新市镇带来另一个春天。”

他提醒地契已办妥的业主尽可能办理手续和领回属于自己的地契，外坡的业主们可致电办事处查询082-452633，以及更换通讯地址，方便日后的联络。