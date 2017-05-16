羅克強：疏解水患問題 公布耗資290億防洪計劃

（本报古晋15日讯）巴都吉当区州议员罗克强感谢州政府拨款1亿令吉充作全州治水工程，疏解水患问题。

“石角和巴都吉当州选区将在这项大型工程下受惠，此举定能解决低洼地区居民长期的梦魇。”

他说，解决水患天灾无疑是具挑战性的，需要良好的规划，包括有效的防洪排水系统。

“众所周知，现有老旧的沟渠，随着上游的蓬勃发展，已无法有效发挥其功能，因此迫切需要重建更大的防洪沟，疏导河水到大河，避免泛滥成灾，这一切都需要有长远与周详的前进计划。”

罗克强今日在砂州立法议会会议上参与砂州元首施政御词辩论时指出，城市地区的排污系统以及首长阿邦佐哈里所提议的轻快铁计划都需要完善及全盘的妥善规划，以有效解决公共交通运输，并避免损毁建筑物。

同时，他要求政府公布有关290亿令吉区域防洪计划。

据他了解，有关工程包括建造水坝储水供干旱之用以及在雨季于上游蓄水，管理过剩的水等功能，这将能解决人民所面对数十年一遇的大水灾。

“当局曾经在数前年指示水利灌溉局，在荷兰专家的协助下拟定全盘的报告书。我呼吁州政府与联邦政府跟进有关计划的落实日期，以便一劳永逸的解决古晋水患问题。”

他也对古晋人民近期多次面对水供中断深表关注。他说，一些居民将此归咎于停电所引发，导致水泵无法操作，但问题绝非如此简单。

“无论水泵操作与否，当局都必须确保有足够的食水供应给用户。源源不断的食水供应是大家所期待的。当局必须在任何时候都有充作的储存量，不论面对任何的障碍，包括停电，都能够供应食水给消费者。”