羅克強：引發屋主有關當局矛盾 盡快解決分層地契課題

（本报古晋15日讯）巴都吉当区州议员罗克强促请州政府尽快的解决人民所面对的分层地契课题。

他说，尤其是居住在廉价组屋居民在过去20年都面对分层地契问题，这些地区包括马当路、煤炭路等。

“此问题不但导致屋主陷入困扰，也引发了屋主和有关当局的不必要矛盾。希望砂拉越房屋发展委员会能尽快的解决此问题，以保护低收入者的利益。”

罗克强今日在砂州立法议会会议上参与砂州元首施政御词辩论时也呼吁政府加速在朋尼逊路六哩建造架空大道。

“旧机场路到古晋国际机场，尤其是在六哩中环总站，交通十分拥挤，高峰时段的堵车问题十分严重。随着七哩的蓬勃发展，解决当地交通拥挤问题是刻不容缓的。”

也是巴达旺市议会主席的罗克强建议州政府，在竖立大型广告牌方面，将权力下放给州内的28个地方议会。

“目前，大型广告牌目前是隶属州策划单位和州务秘书署控管，而非地方议会权限，这也是一个灰色地带。”

他认为，身为有关地区的管理单位，地方议会更清楚最适合竖立大型广告牌的地点。

“地方议会可向州策划单位建议广告牌照竖立的适当地点，之后通过地方议会公开招标，此举也能增加地方议会的收入。”

与此同时，罗克强也感激州政府批准增加额外的15名执法人员给巴达旺市议会，使到该市议会执法单位的人力增加到了30人。

“这无疑纾缓了议会所面对的人力短缺和工作量逐渐增加的问题，进而确保议会能提供有效率的服务。”

另外，他指出，建于1925年的布洛克纪念医院是婆罗州岛上唯一的麻疯病院，如今麻疯病不再是严重的疾病，然而，仍有无所依靠的前病患居住在该医院，医院范围有坟墓、教堂、庙宇、清真寺等，也都是在92年前建造，如今依然屹立。

“再者，医院内有许多具有历史性的医疗器材、文献、照片、书籍、手工艺品，完好的保存在医院遗产协会小型博物馆内。这些建筑物和古物都具有重要的价值。我希望政府将布洛克纪念医院颁布为遗产区，以协助砂拉越吸引游客。”