羅倫沙嘉：特別是中國 州政府冀糧食出口國外

青统巴都林当支部主席甲必丹陈柄权（右3）赠送纪念品给砂土著土地发展及环境助理部长兼青统署理主席拿督罗伦沙嘉。左1及左2为本曼查高伟宁及砂云南善堂主席郑文新。

（本报古晋27日讯）砂土著土地发展及环境助理部长拿督罗伦沙嘉表示，州政府很期待可以出口本地粮食到外国，特别是中国。因此，希望砂拉越人能和政府互相配合，努力提高本地的经济发展，而且土地广阔也是砂州其中一项优势，砂州还有很多土地可用作发展用途。

“在内阁改组后，我受委托协助副首长拿督阿玛道格拉斯处理土著土地发展及区域发展事务，但我的工作不光是照顾土著族群，我服务的对象也包括非土著族群，因为很多种植园主是非土著。”

也是青统署理主席的罗伦沙嘉今日出席青统巴都林当支部及达闽拉鲁乡村发展暨治安委员会（JKKK）在砂云南善堂联办的“端午节庆祝活动”，在会上致辞时指出，一个人年纪渐长后，无论是否育有子女，都会变得越来越寂寞，因为就算有子女，子女都会有自己的路要走，所以举办活动贴近及关爱长者是青统巴都林当支部一个良好的举措，因为这给予年轻人机会与长者互动。

“在参与活动的过程中，年轻人有机会可以与长者互动，看着长者的眼睛和脸，了解他们的想法，长者也能在互动中，理解年轻人的抱负。”

他说，长者虽然有着丰富阅历，但世界一直在改变，作为“科技原住民”的年轻人可以帮助长者认识这个新世界。

罗伦沙嘉也赞赏青统巴都林当支部向来热心于公益工作，并与社会或福利团体抱持良好合作。