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續爭取入歐盟？ 土耳其將公投

发布于 May 3, 2017

（伊斯坦布尔2日综合电）土耳其总统厄多安1日表示，土耳其将举办公投决定是否继续争取欧盟会员资格。当天正好是匈牙利加入欧盟13周年，数千匈牙利民众示威，反对匈牙利与俄罗斯关系日渐紧密。
厄多安1日在印度电视台播出的访问中，指控欧盟不“真诚”也不“诚实”，让土耳其在欧盟大门外苦等。
土耳其是穆斯林占多数人口的国家，隔着博斯普鲁斯海峡与欧洲相望，自2005年开始进行加入欧盟会员国的协商，但进展不大。
土耳其4月举办重大公投扩张总统权力，厄多安也强烈批评部分欧盟国，使得土耳其与欧盟国家的关系转冷。
1日在匈牙利首都布达佩斯，抗议民众挥舞匈牙利国旗和欧盟会旗走上街头，高呼“欧洲！欧洲！”并呼喊反对匈牙利总理欧尔班政府的口号。 匈牙利政政党“力量运动」筹画此次活动。
力量运动的主席费克特焦尔表示：“欧尔班带领国家走近俄国，而不是富裕、现代化的自由欧洲，他将贫穷、饱受压迫又未开发的俄国当成我国典范。”
俄国目前也在扩建由前苏联建造的匈牙利核能厂，同时借匈牙利100亿欧元（约台币3335亿元），约是该建设80%的成本。匈牙利仰赖俄国进口国内大部分的石油和天然气。
费克特焦尔批评匈牙利政府的“让我们阻止欧盟”运动，这项运动宣称欧盟希望匈牙利调涨能源价格，并接收大量非法移民。
匈牙利30日的示威是近几周最新一波反对欧尔班的活动。
先前示威是因为政府对接受外援的非政府组织设下新规定，以及因为国家高等教育法可能导致布达佩斯的中欧大学搬迁或停办。
尽管匈牙利抗议不断，其中一场活动更吸引约7万名民众参与，但预定明年举办的下一届国会选举中，执政党青民党的民调仍大幅领先。


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