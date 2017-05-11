繼對付毒品貪污後第三「戰場」 菲中聯手打擊非法賭博

（菲律宾马尼拉10日综合电）菲律宾与中国当局正联手打击非法赌博活动，但业内人士指出，在菲律宾合法注册的赌场也可能受到更严密的审视，特别是游走在违法边缘、利润可观的“代理赌博”业务。

中国公安部日前宣布，两国执法当局在4月的首次联合行动中捣毁一个跨国网络赌博集团，关闭了四个在菲律宾架设的非法赌博网站，逮捕99人，冻结了一千多个银行账户。

菲律宾国家调查局网络犯罪部门负责人克鲁兹告诉路透社，两国当局本月将展开更多突击行动，目标是以菲律宾为据点，并以中国赌客为对象的非法赌博与网络诈骗活动。

中国正设法抑制非法资金外流，菲律宾总统杜特尔特则将非法赌博列为继毒品和贪污之后的第三个“战场”。

截至目前，菲中两国的取缔行动未涉及“代理赌博”（proxy gambling）活动。代理赌博是由身在他处的赌客通过实时视频或网络平台，向赌场内的代理人发出指示，由对方代为下注。

这种赌博形式能让外国赌客匿名下注，以规避本国限制赌博的法律。代理赌博在新加坡与澳门是被禁止的，在菲律宾则属于灰色地带，当地官员对此不愿多谈。

菲博彩业监管机构菲律宾娱乐博彩公司（Pagcor）主席多明戈说，当地合法赌场可以提供代理赌博服务，但她对这种赌博方式并不熟悉。

去年，菲律宾赌场收入达到近30亿美元（约130亿令吉），当中代理赌博创造了可观营收。

菲律宾的代理赌博业务主要靠博彩中介公司招徕中国大陆、澳门与香港的赌客，其中最大的中介公司Suncity上月说，代理赌博占该公司业务的八成，仅两成是来自亲身到赌场搏杀的赌客。

菲律宾首都马尼拉将在今年7月迎来一家新赌场。业内人士指出，如果菲中当局持续加大对违法赌博活动的打击力度，菲律宾的代理赌博业务将受到冲击。

中国政府严厉禁赌，上网或在家中赌博都是被禁止的。中国公安局近期多次表示，跨境网络赌博犯罪活动严重危害中国经济金融安全、损害国家形象和社会稳定，并表示要加强国际合作，集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设网上赌场等重大案件。

据一名博彩中介公司高层说，菲律宾业者对执法当局的取缔行动并不感到担忧。他称：“在中国上网赌博是合法的，（因为赌局）不是在中国进行。”

不过，澳门业内人士以中国此前加强监管澳门博彩中介为例警惕说，中国当局打击菲律宾境内代理赌博活动的“时机已经成熟”。