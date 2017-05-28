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緬女工被捅殺 警犬溝渠擒凶

发布于 May 28, 2017
缅甸籍女工疑遭26岁同乡男子乱刀捅死，并伏尸在组屋宿舍保安厅旁。
缅甸籍女工疑遭26岁同乡男子乱刀捅死，并伏尸在组屋宿舍保安厅旁。

（大山脚27日讯）警犬“Atom”立大功！因感情纠纷，一名28岁缅甸籍女工疑遭26岁同乡男子乱刀捅死，并伏尸在组屋宿舍保安厅旁。
该名男嫌犯行凶后，带着凶器逃现场，所幸机警的“Atom”警犬，随后在距离案发70公尺外的沟渠内，寻获匿藏在沟渠内嫌犯及其身上凶器，助警方破案。
这宗谋杀案是于周五晚上，在黎明园一座组屋保安厅旁发生。
据警方了解，该名28岁缅甸籍女子与26岁男嫌犯是情侣关系。
据知，男嫌犯当天在组屋前等候女友下班，但当她一步下厂巴，两人就起了争执，女友随后朝往宿舍跑去。男友嫌犯相信是一怒之下，拔起利刀追着女友，并朝她身上狂捅后，并赶紧逃离现场。
据知，死者在被捅后仍有气息，而附近居民也赶紧召来救护车。惟，医护人员抵达时，已证实死亡。
威中警区主任聂罗斯助理总监，证实这是一宗因感情纠纷酿命案。警方援引刑事法典第302条文（谋杀）展开调查，延扣嫌犯14天。
聂罗斯指出，案发地点是一家电子工厂的宿舍，死者为28岁缅甸籍女子庭玛莫，是该间工厂的员工。而26岁男嫌犯同样是缅甸籍。
他说，周五晚上近7时，警方接到柠檬园一名睦邻计划委员的投报指，一名缅甸籍女子伏尸在黎明园一座组屋楼下。
“刑事调查组警员及鉴证组警员到场调查，发现该名缅甸籍女子身穿工厂制服，并伏尸在保安厅旁的等候处。”
他表示，事后，警方通过闭路电视发现，死者于傍晚6时30分从工厂巴士下来，而嫌犯当时已在组屋宿舍前等候女友。“画面显示，嫌犯追着女友进入宿舍范围及随后两人发生冲突。”
“嫌犯当时手持着利刀追着女友，向其身上乱捅。俩人争执过程，被厂巴司机目睹。”
他说，根据初步调查，死者身上有6处被捅伤的伤口，而警方现场起获的物品除了死者所拥有，还在桌上发现一个黑色包袋，相信是属于男嫌犯的物品。
他表示，当时，警方马上出动警犬部队在附近侦查嫌犯下落，警犬“Atom”成功在案发70公尺外的沟渠内寻获嫌犯及凶器。


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