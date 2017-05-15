網賭中心劫財劫色 2匪行跡可疑曾一度遭拘

（吉隆坡14日讯）网络赌博中心劫财劫色案，警方差点及时拘捕疑犯归案！

两名涉案疑犯在案发数小时后，一度因行迹可疑，而被警方拦截拘留，但当时警方还未接获这宗劫财劫色案，因此仅是记录他们的资料后，就让他们离开。

吉隆坡警察刑事调查组主任鲁斯迪高级助理总监说，两名疑犯案发后的同一天，在首都云顶吉冷路一带，因形迹可疑，而被警员拦截检查。

他澄清，日前在网络流传疑犯落网的照片，就是在当时被拍下的。

不过，警方随后仅记录这两人的资料后，就释放他们。

另一方面，沙登警区主任梅格助理总监表示，有关网络赌博中心的40岁业主，于星期六（13日）下午4时23分报警。

“警方已掌握疑犯身份，并重返现场搜证，目前还在进行调查的工作。”

无论如何，隨着此案曝光后，警方已深入调查，以便迅速拘捕疑犯助查。

此案于本月11日中午11时许发生，据了解，案发地点是位于雪州蒲种金銮镇一家网络赌博中心。

有关视频显示，两名劫匪光天化日闯入一间网络赌博中心打劫，不料离开前将女看场拖到厕所外轮奸。

赌博中心里的闭路电视将全程拍下，案发过程的视频也在网上流传。

据闭路电视画面显示，两名恶徒分别身穿橙色和灰色上衣，两人不但命令女看场为自己手淫和口交，还强行脱下其长裤复轮奸。