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經驗豐富有意返沙政壇 班迪卡自薦出戰大選

发布于 May 15, 2017
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（古打毛律14日讯）国会下议院议长丹斯里班迪卡阿敏向国阵领导层自荐出征来届大选，并直言担任国会议长的经验，有助他在中选为代议士后向人民阐明各种课题。
班迪卡阿敏说，担任议长9年的经验使他更加了解政府和反对党经常在国会提出的各项课题。
“假如让我毛遂自荐的话，可能我是最适合的人选，因为这9年来，我已经聆听来自政府和反对党对全球和国内课题的各种论述。”
“若我获准重归政坛，在基层最重要的是了解出现的各种课题，我们能向社会阐明。”
他今天主持哥打毛律县丰收节庆及社区爱国活动（Negaraku@Komuniti）主持开幕后，对记者这么说。
班迪卡阿敏不讳言他有意重返沙巴政坛，但他交由国阵和巫统领导层定夺他是否适合上阵来届大选，以及该上阵国会还是州议席。“这是党领导层的权力……我只是自荐。”
已年过60的班迪卡阿敏说，一个人的年龄不能阻止他为全民谋福祉的努力，反之，资深领袖的经验和行事作风能为国家做出贡献。“例如已故前砂拉越首长丹斯里阿德南，他曾在半岛和砂拉越服务很长时间，也有了一定岁数。”“但当他回到砂州担任首长，凭经验和个人行事作风，国阵在州选举夺回前行动党持有的议席。”


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