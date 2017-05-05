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納茲里：本地美食不走味 冀隆市局取締外勞攤販

发布于 May 5, 2017
纳茲里（左）为手机应用程式“好达”进行推介。右起为手机应用程式“好达”制作公司执行总监苏福泰、华总副总会长拿督斯里吴添泉、华总署理总会长拿督锺来福及手机应用程式“好达”制作公司总裁拿督蔡林龙。
纳茲里（左）为手机应用程式“好达”进行推介。右起为手机应用程式“好达”制作公司执行总监苏福泰、华总副总会长拿督斯里吴添泉、华总署理总会长拿督锺来福及手机应用程式“好达”制作公司总裁拿督蔡林龙。

（吉隆坡4日讯）旅游及文化部长拿督斯里纳茲里希望，吉隆坡市政局（DBKL）能够尽速取缔烹煮本地美食的外劳摊贩，避免本地美食“走味”。
他指出，他一贯主张本地美食应交由国人烹煮，因倘若本地美食交由外劳烹煮，那本地美食将失去它原有的味道。
“我了解隆市政局的做法目的是要帮助我国的旅游业，因此我完全支持该局的做法。”过去，槟州政府展开取缔外劳烹煮本地美食时，我也表示支持，但却引起很多人的不满。”
他说，负责烹煮本地美食的掌厨，在烹饪方面是经过长年累月的经验，外劳根本比不上。“负责烹煮本地美食的‘阿姨’和‘叔叔’在烹煮本地美食，下了很大的功夫，有的甚至花了很多的时间，目的就是要给外国游客品尝道地的大马美食。”
“但是，如果我们将本地美食交给外国人士烹煮，那本地美食将‘走味’，甚至让一些美食失去了原有的味道。”
纳茲里今日是在为手机应用程式“好达”做推介后，针对隆市政局展开的取缔外劳烹煮本地食物一事，如是回应。
他表示，外国游客来马的目的就是要品尝道地的本地美食，体验马来西亚的文化，因此本地美食理应交由国人去负责掌厨，而他也希望隆市政局能尽快取缔那些由外劳烹煮本地食物的摊贩。
为避免外籍商家垄断市场，隆市政局拟定一套外籍商家或公司的商业执照申请指南，规定外籍商人在隆市营业的商业活动领域和条规，其中包括23项不获允许的商贸活动。这23项商贸活动，包括小贩与零售商、超市、杂货店、24小时便利店、湿巴剎、理发店、传统中药店、网咖及美食摊位等。


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