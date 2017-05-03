納吉： 分段擴大自雇社險 就業保險 派息撥7千萬

纳吉（左3）接下Mydin员工沙列欣移交的“残疾人士人才强化计划”推介牌匾，左为人资部长里察烈。

（布城2日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府同意发放7000万令吉予社会保险机构（PERKESO），作为就业保险计划（SIP）派息用途。

他也宣布，政府计划分阶段扩大自雇社会保险计划，设下非正规就业组别如渔夫、农夫、小园主、小贩及艺术工作者。

自雇司机下月可购社险

他指出，在开始阶段，约10万名自雇的士司机以及优步和GrabCar司机，从今年6月1日起获得社险保障。

他说，为确保1969年雇员社会安全法令下约650万名私人界员工获得保障，政府已同意落实就业保险计划。

他说，透过此计划，（失去工作的）员工将获得临时财政援助，以在寻找新工作的特定期限内养活本身及家人。

“除了财政援助之外，失去工作的员工也将获得就业服务支援，包括求职援助、职业配对、咨询及培训，以获得新工作。” 他周一在劳动节大会上致词时，这么说。

纳吉说，为推行就业保险计划，政府正在研究就业保险计划草案，以提呈下季国会。

就业保险计划

料明年起落实

他指出，此计划将从2018年1月落实，并预料在2019年1月开始派息。

他强调，就业保险计划是一项长期措施，并不只是旨在帮助失业员工，而是以可持续的方式维持及促进经济增长，特别是在若发生经济衰退的情况下。

他也说，社会保险机构2007年推出的“重返职场”计划（Return to Work）仍照跑，而截至目前，该机构已帮助超过70%因公受伤的人士重返工作岗位。

开发新兴产业

更多就业机会

首相拿督斯里纳吉披露，政府为寻觅更多的工作机会予人民，已采取数个举措，包括开发新兴产业，如电子商务市场，让人民从中受惠。

“这当中包括政府于今年3月23日成立数码自由贸易区（DFTZ），开拓电子商务市场，而这也是中国以外，全世界首个的‘数码自由贸易区’。”

“此外，政府也推出电子企业家培训课程（e-Usahawan kursus），以让年轻人掌握电子商务市场。这也是数码经济机构（MDEC）与职业技术教育与培训（TVET）机构的合作项目之一，以便让年轻人了解透过网络经商的知识。”他说，值得高兴的是，政府所采取的这一系列积极举措，也将取得正面成绩，政府预料在数码经济领域上能够创造出约6万个工作机会，并且贡献超过20%的国民生产总值（KDNK）。

另一方面，在五一劳动节之际，纳吉也表示，相较于一些国家的人民在争论、冲突甚至骚乱中度过劳动节，我国能够在和平、繁荣及进步的社会中欢庆劳动节，这是值得高兴的。