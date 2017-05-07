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納吉：鼓勵投身企業 年輕群應成工作製造者

发布于 May 7, 2017
纳吉为2017年最有志向企业家之友联盟（GREAT）主持推介后，参观展览会。
纳吉为2017年最有志向企业家之友联盟（GREAT）主持推介后，参观展览会。

（亚庇6日讯）政府要改变人民尤其是年轻一代的想法，也就是应该通过投身企业领域，成为工作制造者，而不再是一味抱着找工作的心态。
首相拿督斯里纳吉指出，企业领域是有能力强化年轻群体的一环，以创造财富，并为其他人制造就业机会。
“我们（政府）要提升年轻群体的参与度，因此要将焦点放在4个部分，也就是通过教育、技能、领导和企业精神，以强化年轻人。
“在今天（的活动），企业领域获得关注，以让年轻一代产生思潮变革，也就是一个人的志向，不应只局限于觅职。
“我们要改变（年轻人的）看法，应该要由觅职者，转变成工作制造者。”
纳吉今日为2017年最有志向企业家之友联盟（GREAT）主持推介时，这么指出。
他说，政府时时通过教育及各项倡议关注发展企业和商业领域的生态系统，以让更多年轻人投身相关领域。
他指出，这包括大马全球革新与创意中心（MaGIC）和全球企业运动（GEM）等计划。
“政府所提供的企业计划是要让新世代不只是领薪水，同时也要成为制造就业机会的人，以为本身和国家创造财富。
“我们是负责任的政府，同时为沙巴和国家的年轻人准备好各项议程，我们要年轻人感觉到（国家的）未来是属于他们的……TN50转型计划是属于年轻人的。”


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