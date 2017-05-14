納吉：非出賣國家主權 一帶一路是合作雙贏

纳吉周五于北京见证马中东海岸铁路合作签约仪式。

（吉隆坡13日讯）首相拿督斯里纳吉强调，“一带一路”倡议下的基础建设项目，是“合作双赢”，而非“出卖国家的主权”。纳吉是配合其出席“一带一路”高峰论坛而为《南华早报》撰写的一篇文章中，如是指出。他指出，“一带一路”倡议下的基础建设项目，足以改变现有的游戏规则，比方说中国─老挝铁路；雅加达─万隆高速铁路；呵叻府─曼谷高速铁路以及马来西亚的东海岸铁路项目等。

他指东海岸铁路将促进马来西亚比较落后的东海岸的连贯性和经济增长，并且作为大陆桥梁，可以节省非洲丶中东和亚洲之间的货物运输成本与时间。但是，他称，“在我的国家，有一些来自反对党的政治人物批评说开展这个项目等同于出卖国家的主权，对中国的读者来说这话听起来似乎很可笑。我并不会为此而道歉，因为我的用意是在保留土地拥有权的情况下为马来西亚建设世界级的基础设施，包括开发大片土地，给人民引进更多的贸易与机会，制造成千上万个就业机会，提高生活水平以及促进繁荣。”

他续称，在旧丝绸之路的时代，有智慧的人都知道开放的胸怀和开放边界进行贸易并不是出卖主权，这么做是为所有国家的利益着想。

“今天的情况也是如此，我们欢迎来自友好国家与伙伴国的投资，就好像马来西亚作为一个航海丶外向型的国家，一向都以它的多元化丶中庸与宽容而自豪，而且经常都在世界各地包括中国进行贸易与投资。”

纳吉数月前也曾访问北京，他指当时我国与北京签署了总值1440亿令吉的合同与备忘录，它展现了中国投资者对马来西亚所具有的信心。

“虽然我上次访问北京距今只是短短的数月，但成果已经明显可见，譬如说3月间我和阿里巴巴创办人马云一同在吉隆坡推介世界上第一个数码自由贸易区。它将会是电子商务以及中小型企业的催化剂，以及全球和本地互联网公司瞄准东南亚的首要枢纽。”

此外，纳吉称，我国也同意向中国购买的滨海任务舰，它将能够同时为马来西亚和中国创造就业机会，因为首两艘军舰是分别在两国建造的，并且会向马来西亚作技术转移，及有助于保障全体马来西亚人民的安全。

“这是合作双赢的一个真实的案例，倘若‘一带一路’倡议是在这个基础上发展，那我们都应该加以欢迎。我们都应该为此而作出贡献及投入，并且祝愿它取得成功。”