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納吉：達到高生產力 企業將獲特別認證

发布于 May 9, 2017

（布城8日讯）国家劳动生产力理事会议决，为了提高国家生产力，凡达到高生产力并聘请大数量劳工的本地企业或跨国企业，将获得政府的特别认证。
首相拿督斯里纳吉今天在首相署主持首次国家生产力理事会，并为马来西亚生产力蓝图主持推介礼时说 ，政府将会稍后公布认证的详情。
他续说，政府放眼在2020年将国家劳动生产力成长提高至3.7%，不过目前的劳动生产力依然低于目标，因此希望透过蓝图来达到上述2020年3.7% 增长率的目标。
他说，这项蓝图涵盖5项主要策略、10项全国措施、43项领域措施及16项行动。
他进一步说明5项主要策略是栽培未来劳工、刺激数码与革新、确保各领域与生产力的问责制、打造强稳的生态系统及确定强稳的执行机制。
首相也说，今天的会议也同意立即优先落实6项措施，即鼓励企业使用工业科技革命4.0、巩固中小型企业的数码化、在为工业提供新经济援助时设下新的生产力目标、废除影响商业成长的措施以及改变行政模式来加速推行生产力蓝图。
首相续说，会议也同意分3个阶段为国内各领域设立生产力核心点，饮食零售业、电子与电器及化学产品列为首阶段，各领域将获得500万令吉为起始来推行各项活动。
“第二阶段为机械与配备次领域、旅游与农粮，第三阶段为工艺资讯与私人保健看护服务，这两个阶段将分别在9月及12月落实。”


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