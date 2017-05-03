約翰伊魯斯：發展陸續而來 華社貢獻受到讚揚肯定

来自古晋的李晋德成功标得属意的金黄8尺龙香及福德正神金牌。李晋德大德从蔡康生手中接过金牌时摄，在场见证者包括江金福及陈翠桦。

（古晋2日讯）华社在国家发展上所作出的努力与贡献再一次受到赞扬及肯定。

武吉舍羡惹区州议员约翰伊鲁斯是于日前为西连泰山亭大伯公庙理事会所主办的《2017丁酉年大伯公千秋宝旦寿宴》主持开幕仪式上致词时，如是表示。

他说，随着西连升格为省后，各项大型发展计划陆续而来，该些发展计划的领头羊都是华裔发展商。

他称，最近由首长阿邦佐哈里主持动土礼的西连新卫星市镇及会展中心的承建商都是华商，因此，就这一点他对华裔在西连发展所作出的贡献至以崇高的敬意。

他表示，每一个宗教都是引导人们向善，教人处事，目标都是一致的，因此，他相信西连的大伯公的信徒们都是与其他名族团结一致、和睦相处的。

他指出，诚如首长丹斯里阿邦佐哈里所言，砂拉越各民族的团结是全国人民的典范，在政治稳定下，本州各民族的相处犹如一家人，此举，对整个国家的发展起着很大的帮肋。

谈到该庙明年举行的三年一度大伯公文化巡游，西连大伯公庙理事会要求该项活动列入省公署旅游活动之一，并要求有关当局联办，以便活动搞得更多元化，约翰表示这是相当好建议，并马上要求主宾桌的省长佐纳丹记录在案。