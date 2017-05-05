首页 新闻 国内新闻 站在同一陣線 扎希矢效忠支持納吉

站在同一陣線 扎希矢效忠支持納吉

发布于 May 5, 2017
副首相拿督斯里阿末扎希博士为“效忠国际论坛：它为国家安宁所扮演的角色”闭幕时，展示所接过的书。
副首相拿督斯里阿末扎希博士为“效忠国际论坛：它为国家安宁所扮演的角色”闭幕时，展示所接过的书。

（布城4日讯）副首相拿督斯里阿末扎希博士强调，他一如既往的效忠及全力支持面对考验和被谣言中伤的首相拿督斯里纳吉。
他说，现在的政治环境，已成为造谣的平台，作为主要领导人的纳吉在治理国家时，不得已面对各项指控和抹黑，他作为第二号人物，也是感同身受。
“特定单位蓄意攻击骨干，也就是领导国家的首相，以抹黑政府，而这是必需面对的最新情势。
“作为第二号人物，我不会丢下首相，让他一人面对考验，基于效忠精神，我将继续坚定的与他站在同一阵线。”
他今日为“效忠国际论坛：它为国家安宁所扮演的角色”致闭幕词时，这么指出。
出席者包括首相署部长拿督斯里贾米尔，以及首相宗教顾问丹斯里阿都拉再因博士。
阿末扎希指出，他宣誓效忠并不是莽撞之举，而是以大马的观点出发，将宗教诉求、思想和文化列入考量。
他说，一些单位输入外来文化的趋势，让国家政治不再作为寻求共识的平台，反之是作为搞阴谋、造谣和污蔑的平台。
“当成功诽谤他人，造谣者却极力开脱，这样的文化，似乎成了一件有趣的事。
“这就是当前的现实，只有一个目的，就是要将他们置于权力顶端。”
他说，民粹政治文化似乎给了政治人物许下承诺，却在掌权后无需兑现的特权，这也成了本地政治的亮点。
他指出，西方文化所注重的“评级”（rating），让政治人物无所不用其极的确保他们不会消失在众人的眼中，以致忽视回教的诉求。
“对我而言，作为回教领袖，我们不需在意人类的评级，而是需要比较担心阿拉的评级。”


  • 社交网络疯传出现鳄迹照片。

    社交網絡瘋傳發現鱷跡 民受促小心謹慎

    （本报马来奕4曰讯）社交网络疯传马来奕Jalan Sungai 河畔公园游乐场发现鳄迹，由于民众爱好在该处进行休闲活动，有民众关注此网络消息真实性。 …
    May 5, 2017
    1 second read
  • 武装部队抵达投票站，排队等候投票。（法新社）

    韓總統選舉 戰鼓響起 提早投票掀幕

    （首尔4日综合电）韩国将于下周二迎来总统选举投票日，今年有超过4200万合资格选民，人数为历年最多，今明两日会开始提早投票，是自2014年新增此制以来首次，全国3500个票站会开放…
    May 5, 2017
    0 second read
  • 马克龙和玛琳勒庞开始选前最后一场电视辩论前合摄。（法新社）

    法總統選舉最後辯論 候選人打對台針鋒相對

    （巴黎4日综合电）法国总统选举次轮投票将于本月7日敲响战鼓，成功挤身次轮投票的中间派马克龙和极右玛琳勒庞昨日出席选前最后一场电视辩论，有传媒早前形容这场辩论为“必看”，而两位候选人…
    May 5, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 衛長：若承認臭氧療法 需提供科學證據

    （马六甲4日讯）卫生部长拿督斯里苏巴马廉医生说，如果要该部承认臭氧疗法，有关人士必须以有力的科学证据，向该部证明这种疗法对健康有益。 …
    May 5, 2017
    0 second read
  • 沙利占（左起）、阿末、阿斯迈莎及莎丽法展示成熟的香甜芒。

    業者混雜品種 玻大臣網購 香甜芒受騙

    （加央4日讯）骗很大！香甜芒业者浑水摸鱼，连大臣也敢骗！玻璃市州农业事务委员会主席巴吉里行政议员表示，玻州大臣拿督斯里阿兹兰于上周上网订购70公斤香甜芒（Harumanis），货源…
    May 5, 2017
    5 second read
  • 纳茲里（左）为手机应用程式“好达”进行推介。右起为手机应用程式“好达”制作公司执行总监苏福泰、华总副总会长拿督斯里吴添泉、华总署理总会长拿督锺来福及手机应用程式“好达”制作公司总裁拿督蔡林龙。

    納茲里：本地美食不走味 冀隆市局取締外勞攤販

    （吉隆坡4日讯）旅游及文化部长拿督斯里纳茲里希望，吉隆坡市政局（DBKL）能够尽速取缔烹煮本地美食的外劳摊贩，避免本地美食“走味”。 …
    May 5, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭