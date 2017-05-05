站在同一陣線 扎希矢效忠支持納吉

副首相拿督斯里阿末扎希博士为“效忠国际论坛：它为国家安宁所扮演的角色”闭幕时，展示所接过的书。

（布城4日讯）副首相拿督斯里阿末扎希博士强调，他一如既往的效忠及全力支持面对考验和被谣言中伤的首相拿督斯里纳吉。

他说，现在的政治环境，已成为造谣的平台，作为主要领导人的纳吉在治理国家时，不得已面对各项指控和抹黑，他作为第二号人物，也是感同身受。

“特定单位蓄意攻击骨干，也就是领导国家的首相，以抹黑政府，而这是必需面对的最新情势。

“作为第二号人物，我不会丢下首相，让他一人面对考验，基于效忠精神，我将继续坚定的与他站在同一阵线。”

他今日为“效忠国际论坛：它为国家安宁所扮演的角色”致闭幕词时，这么指出。

出席者包括首相署部长拿督斯里贾米尔，以及首相宗教顾问丹斯里阿都拉再因博士。

阿末扎希指出，他宣誓效忠并不是莽撞之举，而是以大马的观点出发，将宗教诉求、思想和文化列入考量。

他说，一些单位输入外来文化的趋势，让国家政治不再作为寻求共识的平台，反之是作为搞阴谋、造谣和污蔑的平台。

“当成功诽谤他人，造谣者却极力开脱，这样的文化，似乎成了一件有趣的事。

“这就是当前的现实，只有一个目的，就是要将他们置于权力顶端。”

他说，民粹政治文化似乎给了政治人物许下承诺，却在掌权后无需兑现的特权，这也成了本地政治的亮点。

他指出，西方文化所注重的“评级”（rating），让政治人物无所不用其极的确保他们不会消失在众人的眼中，以致忽视回教的诉求。

“对我而言，作为回教领袖，我们不需在意人类的评级，而是需要比较担心阿拉的评级。”