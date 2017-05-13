首页 新闻 国内新闻 突擊檳總部辦事處 警徹查解救普通人

突擊檳總部辦事處 警徹查解救普通人

发布于 May 13, 2017
武吉安曼警方拉队突击搜查JJPTR大路后总部及槟州各办事处。
武吉安曼警方拉队突击搜查JJPTR大路后总部及槟州各办事处。

（槟城12日讯）警方对JJPTR展开全面调查，继冻结他们的银行户头后，武吉安曼警方今日拉队突击搜查JJPTR大路后总部及槟州各办事处。

这项突击行动是由武吉安曼警方联合商业罪案调查及反洗黑钱特工队，于周五中午12时许，连同国家银行及大马公司委员会（SSM）官员，一行逾20人到JJPTR大路后总部及各办事处，展开搜查。

当天早上到大路后总部，本打算前来领取退款的数名会员也打退堂鼓，直接走人。

在接到民众投报后，全国商业罪案调查总部总监拿督斯里阿克里沙尼昨日表示，反洗黑钱及反恐融资特工队已介入调查，并冻结JJPTR的5个银行户头。
JJPTR是在今年4月23日被指崩盘，其创办人李宗圣更在较后一度被指失踪。后来李宗圣在较后声称，将为投资者提供更好的投资与解决方案，同时也在日前现身，退款予一批宣称有份投资JJPTR的残障人士。

残疾女子：
友人刚投资2万就出事

另一方面，周五出现在JJPTR大路后总部一名不愿具名的残疾女子表示，本身的上线友人在上4月21日才投资2万令吉，希望多赚一笔，岂料却在隔天就传出崩盘消息，让其上线友人欲哭无泪。

这名残疾女子来自砂拉越，目前在澳洲定居。她向记者透露，自己是在一名长住槟城的中国友人邀约及协助注册下才投资1000美金（约4300令吉），岂料昨日却接获友人通知，JJPTR已经崩盘。

“我本来是回来大马避寒，岂料却接到这样的消息。”

她指出，自己在今年农历新年期间投资，如今已获得3期回款，每期840令吉。友人告知她，残疾人士可获优待，率先获得回款，所以便前来查看。

她表示，自己本来8月才回澳洲，但因为看见警方突击搜查JJPTR总部，加上自己担心家人知道自己投资金钱游戏，因此考虑放弃拿回款项。

华男：不觉JJPTR是骗子

此外，一名华裔男会员则向记者表示，投资是心甘情愿，就连投资股票都会亏损，因此不觉得JJPTR是骗子。

疑為逃過執法單位搜捕
JJ Mart換至LF Mart旗下

（槟城12日讯）JJ MART静悄悄易主！疑是为了逃过执法单位搜捕，原为JJ GLOBAL MART私人有限公司持有的JJ Mart正式转换至LF Mart私人有限公司旗下。

就在警方大动作搜查JJPTR各办公室时，由JJ Global Mart 私人有限公司持有，普遍被民众视为JJPTR正规投资计划的JJ Mart也静悄悄，于周五下午3时许易主。

该便利商店的店名没有更动，但其招牌的持有公司已被更换。

据悉，除了位于霹雳路的JJ Mart外，槟州其他地区的分店也会陆续更换持有人。

 


  • 汶中代表队蠃得双料冠军 ，图为学生与导师合摄。

    全汶華小詩歌朗誦賽 汶中成雙冠王

    （本报诗里亚12日讯）2017年度全汶华校小学诗歌朗诵比赛今日上午在诗里亚中正中学中学部礼堂举行，汶莱中华中学分别夺得华裔组及友族组冠军，双喜临门。 上述比赛中，华裔组冠军由汶莱中…
    May 13, 2017
    0 second read
  • 图为汶中获奖学生与校长、老师们大合照。前排左7为校长许月兰、副校长马海耀（前排左6）、助理校长陈美典（前排左8）及数学部门主任谭媺燕（前排左9）。

    亞洲超級巨星數學賽 汶中奪11萬分摘冠

    （本报斯市12日讯）汶莱中华中学数学部门日前参与亚洲超级巨星数学Mangahigh挑战赛（ASIA SUPERSTARS OF MATHS MANGAHIGH 2017），并凭借总…
    May 13, 2017
    8 second read
  • 随着大马羽总的变通决定，陈健铭/赖沛君将获得今年格拉斯哥世锦赛的参赛通行证。

    馬羽總改變主意 銘君2女雙獲征世錦賽

    （吉隆坡12日讯）大马羽总在日前的世锦赛报名上调整策略，“放行”原本出征吉隆坡东运会的陈健铭/赖沛君等人前往格拉斯哥，而另一批同样获得世锦赛资格的女单吴堇溦等3组人马则届时留守大马…
    May 13, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 民宿浴室藏掛鉤式針孔攝錄機 31男女大學生恐遭偷拍

    (吉隆坡12日讯)民宿浴室内藏有挂钩式针孔摄录机，31名入住的男女大学生担心遭人偷拍成“网络人”！ 这31名华裔大学生中，其中23人是女生，他们是在5月9日前往雪州士拉央一间民宿入…
    May 13, 2017
    0 second read
  • 在面对教育局的指示下，面对需要重做历史作业题目的学生，将原本的“乔治市获颁布世遗城地位”题目转为“乔治市入遗庆典”。

    “喬治市入遺” 不被接納 初中三評估考生 須重選題目

    （槟城12日讯）“乔治市获联合国列为世界文化遗产城”选题不被槟州教育局考试及评估组接纳，槟城初中三评估考试（PT3）考生必须重选题目，在原定的5月26日期限前呈交作业。 由于槟岛多…
    May 13, 2017
    6 second read

  • 謝詩堅：2黨斷交非為雪執政權 來屆大選現亂局

    （槟城12日讯）政治评论员拿督谢诗坚博士认为，伊斯兰党与人民公正党在这时候断交并非为了雪州的执政权，因此他相信两党将会维持现状直到新届大选到来，当然来临大选也会出现乱局。 他今日接…
    May 13, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭