突擊檳總部辦事處 警徹查解救普通人

武吉安曼警方拉队突击搜查JJPTR大路后总部及槟州各办事处。

（槟城12日讯）警方对JJPTR展开全面调查，继冻结他们的银行户头后，武吉安曼警方今日拉队突击搜查JJPTR大路后总部及槟州各办事处。

这项突击行动是由武吉安曼警方联合商业罪案调查及反洗黑钱特工队，于周五中午12时许，连同国家银行及大马公司委员会（SSM）官员，一行逾20人到JJPTR大路后总部及各办事处，展开搜查。

当天早上到大路后总部，本打算前来领取退款的数名会员也打退堂鼓，直接走人。

在接到民众投报后，全国商业罪案调查总部总监拿督斯里阿克里沙尼昨日表示，反洗黑钱及反恐融资特工队已介入调查，并冻结JJPTR的5个银行户头。

JJPTR是在今年4月23日被指崩盘，其创办人李宗圣更在较后一度被指失踪。后来李宗圣在较后声称，将为投资者提供更好的投资与解决方案，同时也在日前现身，退款予一批宣称有份投资JJPTR的残障人士。

残疾女子：

友人刚投资2万就出事

另一方面，周五出现在JJPTR大路后总部一名不愿具名的残疾女子表示，本身的上线友人在上4月21日才投资2万令吉，希望多赚一笔，岂料却在隔天就传出崩盘消息，让其上线友人欲哭无泪。

这名残疾女子来自砂拉越，目前在澳洲定居。她向记者透露，自己是在一名长住槟城的中国友人邀约及协助注册下才投资1000美金（约4300令吉），岂料昨日却接获友人通知，JJPTR已经崩盘。

“我本来是回来大马避寒，岂料却接到这样的消息。”

她指出，自己在今年农历新年期间投资，如今已获得3期回款，每期840令吉。友人告知她，残疾人士可获优待，率先获得回款，所以便前来查看。

她表示，自己本来8月才回澳洲，但因为看见警方突击搜查JJPTR总部，加上自己担心家人知道自己投资金钱游戏，因此考虑放弃拿回款项。

华男：不觉JJPTR是骗子

此外，一名华裔男会员则向记者表示，投资是心甘情愿，就连投资股票都会亏损，因此不觉得JJPTR是骗子。

疑為逃過執法單位搜捕

JJ Mart換至LF Mart旗下

（槟城12日讯）JJ MART静悄悄易主！疑是为了逃过执法单位搜捕，原为JJ GLOBAL MART私人有限公司持有的JJ Mart正式转换至LF Mart私人有限公司旗下。

就在警方大动作搜查JJPTR各办公室时，由JJ Global Mart 私人有限公司持有，普遍被民众视为JJPTR正规投资计划的JJ Mart也静悄悄，于周五下午3时许易主。

该便利商店的店名没有更动，但其招牌的持有公司已被更换。

据悉，除了位于霹雳路的JJ Mart外，槟州其他地区的分店也会陆续更换持有人。