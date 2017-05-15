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積怨已久疑以滅火器攻擊 弟弟錯手打死吸毒兄

发布于 May 15, 2017
积怨已久的哥哥与弟弟起争执后，命丧弟弟家门前。
积怨已久的哥哥与弟弟起争执后，命丧弟弟家门前。

（北海14日讯）积怨已久的吸毒哥哥与弟弟起争执酿成命案，59岁哥哥被48岁弟弟疑以灭火器攻击，命丧弟弟家门前。
这起命案是于周日早，发生在威中沙玛牙牙村内，住在隔壁的弟弟疑不满哥哥多次挑衅，暴怒下与哥哥发生争执，结果弟弟失控错手下，疑以灭火器攻击，导致哥哥竟当场丧命。
案发现场在两兄弟的屋子中间的空地上，哥哥命丧弟弟家门前，其电单车也翻倒在地上。
事发后，嫌犯并没有逃跑，而是等待警方到来将他扣押。警员以布遮盖嫌犯面容，过程也显得平静，在现场并没有过激的反应。
上午约10时许，警方鉴证组赶到现场，并把嫌犯带回案发现场叙述案发经过，他也给予配合，向警方说出案发经过。
据了解，现场也传出，哥哥和弟弟在争执大打出手时，弟弟曾以手箍着哥哥颈部。但这是否为致死哥哥原因，有待进一步调查。
目前，警方将援引刑事法典302条文（谋杀）调查此案。
至于59岁哥哥死者林保孝遗体已送往诗布朗再也医院进行解剖，其死因有待进一步说明。
根据警方调查，死者林保孝先以摩托车撞嫌犯林贤孝的左脚，引起其怒意后，嫌犯与死者发生肢体冲突，期间嫌犯曾以灭火器喷向死者的面部。
死者林保孝后脑有被敲过的伤痕、两边膝盖及右脚拇指有伤痕。嫌犯林贤孝则是脚部及左眼受伤。
另一名排行第五的林迎孝受访时说，虽然死者保孝与贤孝感情不好，但与其他兄弟却并没有任何不和。
他说，他们两人甫在上个星期因争执而闹上警局，岂料今早却发生悲剧。“他们吵架，我们也不好插手，帮谁也不是，否则只能让情况更复杂。”
“他们吵吵闹闹多年，没想到最终却走上这条路。”
据知，死者林贤孝在早年已离异，生前与前妻育有一名女儿，其女儿一直跟随母亲生活。
据大哥林德孝受访时说，冰冻三尺非一日之寒，死者林保孝在家排行第四，与六弟（嫌犯林贤孝）从年轻时就时有争执，多年来一直争吵不休。
他形容，死者吸毒多年，监狱就如“第二个家”。
“保孝刚于不久前从监狱放出来，一直独居在案发现场的老家中，与贤孝毗邻而居，由于两人早年感情就已不和，故时常都会发生摩擦。”
据知，他们共有6名兄弟，其双亲已离世。死者林保孝排行第四，嫌犯林贤孝排行第六。死者生前单独居住在老屋，嫌犯则与家人住在老屋后面。


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