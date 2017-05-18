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私闖砂海域捕魚 4越南漁船30人被扣

发布于 May 18, 2017

（本报古晋17日讯）4艘佯装有捕鱼执照的越南渔船私闯砂海域捕鱼，结果被砂拉越海事执法局人员识破，当场把4艘越南渔船围捕，并扣查船上30名渔民及充公价值7万2千令吉的9吨鱼获量。
砂拉越海事执法局局长伊斯迈利今早在古晋青山岩总部召开新闻发布会上指出，执法人员是于本月14日下午5时30分，在距离丹绒斯里（Tanjung Sirik）的85海里处发现这4艘没有在本地捕鱼执照的越南渔船。
他说，被捕4艘越南渔船上都有写上我国海事局所发出的执照编号，这是企图混淆执法人员，惟执法人员经过彻查后，证实该4艘越南渔船都没有在我国注册申请捕鱼的记录，所以对此展开逮捕行动。
伊斯迈利表示，4艘越南渔船不仅在船身有写上执照编号，而且渔船的颜色也会符合当局所定下“不同海域不同颜色”的条例，足以可见他们（外国渔民）非常了解本地的规则，并对这方面做足功夫，以期瞒天过海在砂海域捕鱼。
“围捕4艘越南渔船后，执法人员也扣查船上30名越南籍渔民，全是男子，年龄介于50岁至17岁之间，而船上价值约7万2千令吉的鱼获量也会全数充公。”
伊斯迈利也透露，目前，该局已是援引1985年渔业法令进行调查，一旦罪名成立，该局将会充公船只，而每位船员则会被罚款最低10万令吉。


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