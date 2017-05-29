碼頭搭起臨時攤位 老母雞熱賣

乐基雅的9岁孙女周月明，技巧熟练地协助奶奶裹上装有老母鸡的纸箱。

（本报诗巫28日讯）每逢6月份的达雅丰收佳节，砂拉越州内各地的伊班长屋居民皆按照惯例，烹调各式令人垂涎三尺的原住民传统美食，供到访贺节的宾客们享用。

而不少风味十足的原住民美食，如竹筒鸡、咖哩鸡、竹笋炒鸡肉、鸡汤以及各式炒鸡肉，一般伊班同胞皆选用老母鸡做为主要食材，烹调这些美味可口的料理。

亦因如此，每年5月杪的达雅丰收节前夕，邻近诗巫快艇码头一带即可看到路边搭起临时摊位，专门售卖老母鸡，供搭船返乡过节的伊班同胞选购，带回家中宰杀烹煮各式鸡肉料理。

现年48岁的伊班妇女乐基雅今日在接受《联合日报》记者访问时披露，她与家人每年在达雅丰收节前夕，都会按照规定向诗巫市议会申请临时准证，在快艇码头附近贩售老母鸡。

乐基雅指出，在现有的诗巫快艇码头尚未兴建以前，她即在旧的浮罗巴比码头旁搭临时帐蓬售卖老母鸡，至今己逾20年之久。“但每年只有短短的8天左右，即在6月初的丰收节之前，例如今年临时准证规定的期限从5月24至31日，即8天之久。”

“为了这8天的贩售期，我们一家人每日24小时不间断轮流值班，即使入夜时分亦在这里睡觉。因为每天必须农场载送大批老母鸡供销售，若夜晚收档，这些鸡只无法载至家中。”

嫁给华裔丈夫的乐基雅说，庆幸家里有8个孩子，还有15个孙子，每天一家大小轮流看顾摊位，也解决了人力方面的需求。“夜里女性即回家休息，家里的男丁则留在摊位旁的汽车上轮流补眠。”

言谈中显得乐观且态度亲切随和的乐基雅强调，为了能在这段期间赚取更多收入，帮补家用，家人认为即使辛苦也是值得的，尤其现今市场经济不景，谋生不易。

“迩来天气闷热，每日平均温度皆高升，其实赚取这份收入也不容易，只盼望夜晚或清晨时分能下一阵雨，驱散热气，也让我们能稍微喘口气。”