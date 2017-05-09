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砂電力公司追算電費 不願償還屋主打贏官司

发布于 May 9, 2017

（本报古晋8日讯）打了两年半官司，黄姓屋主终于战胜砂电力公司（SESCO），法庭更下判该公司不应胡乱追算电费。
民主行动党古晋市国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁是于今日召开新闻发布会上，如是指出。
他透露，相信这是有关砂电力公司换电表之后再追算因电表有问题而少收的电费案件中，在砂州第一宗屋主获胜的案件。他进一步指出，该公司是于2011年10月到有关黄姓屋主家更换电表，18个月后，于2013年4月致函给该屋主，指说被更换的电表跑慢83%，因此，追算换电表之前的36个月少收的电费。
“根据砂电力公司的计算，这换电表前36个月的少收电费总数是1万1千668令吉30仙，屋主的用电量，在换电表前平均是每个月70令吉，电表更换之后，他家庭的用电量平均也是每个月70令吉。”
他指出，电表更换20个月之后，黄姓屋主家里因安装了新的冷气机和热水器，平均电费才增至大约平均每个月200令吉。他称，屋主投诉无门，又无法偿还该笔钱，因此寻求其协助。他透露，本身致函砂电力公司，以更换电表前后所记录的用电量一样为由，要求该公司取消这笔冤头债。
他指出，该公司不但不肯取消这笔债，更悾言割电。
鉴于此，张健仁认为，由于屋主家境贫穷，而这又是非常明显的大企业持强欺弱打压普通老百姓，因此，于2014年12月免费代表屋主入禀古晋地庭，要求古晋地庭宣判砂电力公司的债为不合理及无效。
张健仁透露，经过大约10天的法庭审讯，砂电力公司传召了7位证人，最终，古晋地庭下判砂电力公司败诉，屋主不需偿还。他表示，地庭的判词重点如下：屋主并没有如砂电力公司所指责般对其屋子的电表动过手脚、屋主在换电表之前，平均每个月的电费是大约70令吉，换了电表之后，每个月的电费还是平均70令吉，这也证明，有关被换的电表并没有如砂电力公司所说，跑慢83%、砂电力公司在计算换电表前36个月少还的电费数额，有两种不同的计算方程式。
他强调，砂电力公司不合理的选择对该公司最有利的计算方程式，如此的专横霸道的作风，是法庭不能允许的。
张健仁表示，砂电力公司的这种专横霸道的作风，源于砂州政府的护短偏袒，并在法令条文上给予该公司极大的宽度和权力对付该公司的顾客，这是偏袒大集团的政策和法律，最终，有许多平民百姓被逼哑巴吃黄连，有苦自己知。
他说，这案件也证实，电表有没有被做过手脚，不一定是该公司说了算，而所谓“少还的电费”，也不一定是该公司说了算。他认为，砂电力公司应该改一改它的霸道作风，而作为该公司的唯一股东，砂州政府应该学懂尊重人民的权益，不应继续允许砂电力公司迫害人民。他直言，有许多用户，因为不愿上法庭打官司，结果就是被逼硬啃下所索讨的数字，虽然他们并没有对他们的电表动手脚。与此同时，张健仁表示，将再次在来届州议会，提出这问题，要求立法约束砂电力公司换电表和计算少还电费的权力。
张健仁也强调，这就是行动党和人联党不同的地方。 这种案件，交到人联党手中，他们就会叫业主去还钱，顶多是分期付款，但还是要还清。
“行动党不同的地方就是，我们会尽量替业主伸张正义，该还的才还，不该还的我们会尽力的据理力争。但最终，如果法律和政策不改，还是有更多的人将被冤枉和被迫害。”


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