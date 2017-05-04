砂防止虐待動物協會 10月8舉辦競跑活動

（本报古晋3日讯）砂防止虐待动物协会将于10月8日（星期日），在古晋婆罗洲会展中心举行第五届ANimazing竞跑活动，以延续提升人们对该协会及爱护动物的醒觉意识。

人气环节—宠物马拉松“Wiggle Waggle Walk”将在参与竞跑者完成竞跑后举行。今年同样有5公里男子、女子公开组，10公里男子、女子公开组及10公里男子、女子宿将组等7组赛组。

值得一提的是，由于外地跑者对虚拟竞跑的询问度极高，故主办单位今年首开先例，开放让跑者以虚拟竞跑的方式响应竞跑活动。选择虚拟竞跑者，可在完成赛程后，将完成赛程的时间截图，并以电邮的方式寄送给砂防止虐待动物协会。

参加虚拟竞跑者可获得T恤及赛程完成纪念章，但不具获得任何一个赛组的前10名奖品的资格。

此外，今年的竞跑路线也已改变，路线将穿过奕斯默斯至实仁甲地区。欢迎民众积极参加宠物马拉松活动，给予砂防止虐待动物支持，也让宠物享受美好时刻。过去的宠物马拉松除了有汪星人和喵星人，还有兔子和乌龟的参与，去年更有一对鸭子参与，成为全场焦点，至此以后在砂方式虐待动物协会上都不乏它们的身影。

砂防止虐待动物协会将再次与丽雅体育用品有限公司合作，由丽雅体育用品有限公司赞助T恤和竞跑奖品与幸运抽奖奖品。一旦有更多的赞助商加入赞助阵容，砂防止虐待动物将不定期对外作出公布。

今年，砂防止虐待动物协会除了继续希望鼓励人们以领养代替购买的方式饲养宠物外，也倡议人们与宠物一起从事健康的慢跑活动，在与动物互动的同时，养成健康的运动习惯。

同时，为减少流浪动物的数量，砂防止虐待动物协会也与地方议会合作推行了“捕捉、绝育、疫苗注射、放回原处”（CNVR）计划及宠物绝育计划。

砂防止虐待动物协会之所以推行CNVR计划是因为该会会所已爆满，无法再收养成犬，因为受限制且拥挤的活动空间不利于成犬的生活。

所以，砂防止虐待动物协会将与古晋南市市政局在古晋南市内一个地区展开CNVR计划，他们已在选中的地区进行了全面考察及统计流浪动物的数量。当局将在每半年巡视一次，监督当地动物的数量，确保不再有新的动物被遗弃在当地。

希望在CNVR计划的推动下，有助于砂防止虐待动物协会在未来策划与编制更多CNVR计划预算。

2016年的ANimazing竞跑活动共获1000人参加，筹集1万5千令吉，但仅足以供会所使用2天。目前砂防止虐待动物协会共收养180只成犬，60只幼犬及猫，30只狗目前由寄养家庭照顾。今年，砂防止虐待动物协会希望竞跑活动维持甚至比去年更多的参加人数。

有意报名参加砂防止虐待动物协会所举办的2017年ANimazing竞跑活动者可浏览网站www.animazingrace.com或前往丽雅体育用品有限公司的分行索取报名表格，或在办公时间联络Aree（082-555189）。