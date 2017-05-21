砂錫克族群 雀躍萬分 首長 捎撥地佳音

阿邦佐哈里（中）随着音乐起舞，与锡克同胞同欢共乐。

（本报古晋20日讯）首长拿督阿玛阿邦佐哈里捎来拨地给砂锡克庙协会的佳音，令砂锡克族群雀跃万分。

砂拉越锡克庙协会主席卡威德星赞赏，砂州政府向来在解决各社群面对的问题方面都相当积极。

“去年杪财政部有意向宗教团体征收所得税，副首长拿督阿玛道格拉斯为了此事还亲自拨电给我，关心我们组织的状况，幸好最终财政部决定不对宗教团体征税。”

较早前，他希望州政府考虑批准锡克庙的扩建计划，好让锡克庙公会能为未来作计划，毕竟砂拉越已成为本地锡克人的家。

“再来，石隆门过去有锡克庙，但在人口迁移等因素下，已不容易再找到原址，但我们依然希望政府能就锡克教在当地的历史，拨出一块地皮给砂锡克庙协会。”

此外，卡威德星透露，巴都林当师训学院范围内有一个二战日据时代留下的旁遮普营，他希望政府协助砂锡克庙协会宣传该历史遗产，让更多人知道锡克人的历史。

“同时，砂锡克庙协会在朋岭地区有一个火化中心，但由于周边商业中心、民宅林立，无法发挥其功能，故向州政府申请把火化中心迁往巴都吉当地区。”

卡威德星今日在该协会举办的2017年光明节庆典上致辞时表示，首长阿邦佐哈里与锡克庙素有渊源，2013年曾造访锡克庙，2015年1月也到访锡克庙主持展览厅与资源中心的开幕。

“今天，阿邦佐哈里首次以首长身份重临锡克庙。在过去5年我与首长的互动中，我可以看到他对砂州有着远大的宏愿。我们相信在他的英明领导下，砂州未来会继续成长和繁荣。”

他指出，光明节是锡克教最重要的节日。每年4月13日和14日都是光明节。

“我们感谢政府让信仰锡克教的公务员在光明节时享受假期。”

卡威德星直言，砂拉越是各族共融方面的领导者，并希望会继续成为典范。

“今天各族同欢，体现古晋作为团结城市的面貌。包括伊斯兰资讯中心、联合教会、砂佛教总会、印裔协会及砂首长署非穆斯林事务单位等组织和单位都派代表共襄盛举。”