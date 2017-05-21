首页 新闻 南砂新闻 砂錫克族群 雀躍萬分 首長 捎撥地佳音

砂錫克族群 雀躍萬分 首長 捎撥地佳音

发布于 May 21, 2017
阿邦佐哈里（中）随着音乐起舞，与锡克同胞同欢共乐。
阿邦佐哈里（中）随着音乐起舞，与锡克同胞同欢共乐。

（本报古晋20日讯）首长拿督阿玛阿邦佐哈里捎来拨地给砂锡克庙协会的佳音，令砂锡克族群雀跃万分。
砂拉越锡克庙协会主席卡威德星赞赏，砂州政府向来在解决各社群面对的问题方面都相当积极。
“去年杪财政部有意向宗教团体征收所得税，副首长拿督阿玛道格拉斯为了此事还亲自拨电给我，关心我们组织的状况，幸好最终财政部决定不对宗教团体征税。”
较早前，他希望州政府考虑批准锡克庙的扩建计划，好让锡克庙公会能为未来作计划，毕竟砂拉越已成为本地锡克人的家。
“再来，石隆门过去有锡克庙，但在人口迁移等因素下，已不容易再找到原址，但我们依然希望政府能就锡克教在当地的历史，拨出一块地皮给砂锡克庙协会。”
此外，卡威德星透露，巴都林当师训学院范围内有一个二战日据时代留下的旁遮普营，他希望政府协助砂锡克庙协会宣传该历史遗产，让更多人知道锡克人的历史。
“同时，砂锡克庙协会在朋岭地区有一个火化中心，但由于周边商业中心、民宅林立，无法发挥其功能，故向州政府申请把火化中心迁往巴都吉当地区。”
卡威德星今日在该协会举办的2017年光明节庆典上致辞时表示，首长阿邦佐哈里与锡克庙素有渊源，2013年曾造访锡克庙，2015年1月也到访锡克庙主持展览厅与资源中心的开幕。
“今天，阿邦佐哈里首次以首长身份重临锡克庙。在过去5年我与首长的互动中，我可以看到他对砂州有着远大的宏愿。我们相信在他的英明领导下，砂州未来会继续成长和繁荣。”
他指出，光明节是锡克教最重要的节日。每年4月13日和14日都是光明节。
“我们感谢政府让信仰锡克教的公务员在光明节时享受假期。”
卡威德星直言，砂拉越是各族共融方面的领导者，并希望会继续成为典范。
“今天各族同欢，体现古晋作为团结城市的面貌。包括伊斯兰资讯中心、联合教会、砂佛教总会、印裔协会及砂首长署非穆斯林事务单位等组织和单位都派代表共襄盛举。”


  • 刘小源等诸多达鲁萨兰企业代表与多方人士也出席昨早的签署仪式。

    提升中小微型企業成長 馬來企業達魯薩蘭簽約

    （本报斯市20日讯）汶莱马来企业联合会将在柏利比工业中心，开设12间分隔式的实体店面，让甫涉足商贸领域的青年租用。 …
    May 21, 2017
    0 second read
  • 苏丹陛下在陵巴机库启程前获皇室成员及高官显要送行。（新闻局提供）

    蘇丹赴阿拉伯峰會

    （本报斯市20日讯）我国元首苏丹陛下今天启程前往沙特阿拉伯利雅得，出席在明天（21日）阿拉伯伊斯兰-美国峰会。 …
    May 21, 2017
    0 second read
  • 杜特蒂指中方警告菲方不要执行南海仲裁案裁决，亦不要在南海争议海域钻油。

    遭華警告勿在南海鑽油 杜特蒂：菲方有權

    （菲律宾马尼拉20日综合电）菲律宾总统杜特蒂说，中国国家主席习近平警告，若马尼拉试图执行国际仲裁庭对南中国海仲裁案的裁决，及在有主权争议的南中国海水域钻油，两国就会爆发战争。 …
    May 21, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • “2017年职业展2.0”于古晋城市转型中心举行，吸引大批青年前往应征。

    勞工局辦全國職業展 22公司參展1178空缺

    （本报古晋20日讯）人力资源部属下的砂劳工局配合全国同步举行的“2017年职业展2.0”活动于古晋城市转型中心举行，22家参展公司提供总共1千178份工作集会让求职者现场申请，吸引…
    May 21, 2017
    0 second read
  • 肯雅兰民众联谊会会长本固鲁陈兴枝（右2）从拿督沈桂贤手中领取拨款。

    沈桂賢： 人民應看清事實 想換國陣 除非換掉巫統

    （本报古晋20日讯）人联党主席拿督沈桂贤吁请人民务必看清政治现实，因为人民无论喜欢与否，来届国会选举巫统仍然是最大单一政党。 …
    May 21, 2017
    0 second read
  • 隆基（古晋）有限公司人力资源部高级专员田育晋（前排左）在仪式上移交聘请书予当日成功应征者（前排右）。后排右起为砂劳工局局长杰克莫乐杜、人力资源部长拿督斯里里察烈、人力资源部秘书长拿督斯里阿德南。

    里察烈：畢業後投身企業家 大學課程注入企業管理

    （本报古晋20日讯）联邦人力资源部长拿督斯里里察烈表示，政府目前已开始要求大学的课程内注入企业管理的内容，帮助大学生在毕业时除了求职外，还可以直接应用企业管理所学，投身成为企业业者…
    May 21, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭