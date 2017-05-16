砂警續積極掃賭 上週17次掃蕩捕39人

（本报古晋15日讯）警方继续打击砂拉越境内的非法赌博活动，成功于上周内进行17次扫荡非法赌博行动，逮捕39名涉案人士。

砂警方刑事调查主任拿督迪威古玛今日发出文告指出，该17次行动是于本月8日至14日之间展开，其中有14次是取缔非法售卖黑万行动，而取缔非法网赌中心、非法斗鸡场及住家聚赌行动，则各有一次。

“14次的取缔非法售卖黑万行动中，警方共逮捕15名涉案人士，同时起获3千476令吉现款、手机、便携式打印机、计算机及下注黑万号码的纸张。”

他说，取缔非法网赌中心则是在斯理阿曼地区展开，成功逮捕3名涉赌者，及起获11台电脑器材和平板电脑。

“此外，警方也突击位于巴达旺警区境内的马当路一个非法斗鸡场，围捕17名涉及非法斗鸡活动者，其中1人更是14岁的辍学少年。”

迪威古玛表示，警方也在非法斗鸡场内，起获2只活斗鸡及2只死斗鸡。

至于住家聚赌则是在林梦展开，4人因涉嫌非法聚赌“葫芦蟹”，被上门的刑警围捕归案。

他说，39名涉赌被捕者为31男8女，年龄介于59岁至14岁之间，目前被警方援引1953年公开赌博法令及1962年防止虐待动物法令进行调查。

另外，迪威古玛也补充，17次扫赌行动分别是由砂警察总部、斯理阿曼警区、诗巫警区、林梦警区、民都鲁警区、巴达旺警区、美里警区、古晋警区和三马拉汉警区。