砂華總婦女部訪黃順舸 冀助單親媽獲低息貸款

砂拉越妇女部主席郑秀萍（右5）在拜会拿督斯里黄顺舸（左5）后，代表该部赠送纪念品给前者。左起包括为该总会妇女部副组织黄德星、委员何姿霖、副主席刘美娇及署理主席蔡美芳；右起为副主席吴标娟、副文娱陈桂叶、副主席黄秀敏及秘书温丽晶。

（本报古晋3日讯）砂拉越华总妇女部今日礼拜拜会砂州第二财长拿督斯里黄顺舸，寻求州政府协助，以获得申请5千万令吉的零或低利息贷款，以协助州内华裔单亲妈妈扩展她们的业务。

该部主席郑秀萍向媒体发出文告解释该部今日拜访黄顺舸的目的时称，最近当他们与这些砂拉越的单亲妈妈会面及面试时，她们发现很多从事中小型企业的单亲妈妈都面对财务上的问题，以致无能扩展她们的业务。

鉴于砂拉越华总妇女部是砂拉越州内所有华社妇女组织里最高的母体，因此该妇女部有义务在经济、社会及发展上援助我们州内华社妇女群体至一个更高的境界。

对此她希望州政府能配合某些银行来参与此项特别给华裔单亲妈妈的融资计划，而该妇女部将负责过滤及审查，以协助这些单亲妈妈的贷款申请。

文告中指出，国内已有好几个州已提供类似的贷款给他们州内的华裔单亲妈妈，其中包括雪州与槟州也分别提供了1亿5千万令吉及5000万令吉的融资计划给该州的单亲妈妈们申请。

据悉，砂拉越是马来西亚最多单亲妈妈的州属，在全国7万3千255人中就占了1万3千308人。

众多单亲妈妈是家中的一家之主。由于多数的华裔单亲妈妈所受的教育程度不高，所以不晓得政府提供给单亲妈妈的援助及不晓得如何申请。大多数的年长华裔单亲妈妈是经商者，只有小部分是受雇人士。这是因为在时间上的安排会比较方便她们在工作的同时，也能兼顾家中的小孩及年长的父母。

与此同时,文告中也表明砂拉越华总妇女部会与负责砂州福利、妇女及社区和谐部的部长拿督花蒂玛阿都拉紧密合作与配合，以协助照顾、教育及进一步提升州内妇女、孤儿院、老人院、残缺人士及弱势群体的生活水平。

慈善活动、醒觉运动及増进知识的活动将是我们2016至2019年的第十二届砂拉越华总妇女部在这三年内持续关注及承办的活动。

交流中，拿督斯里黄顺舸赞扬砂拉越华总妇女部的此项融资计划，并坦言一旦成功，将可以协助很多的华裔单亲妈妈。他说单是他自身的选区就有270多位的单亲妈妈。

不过他建议该妇女部能致函给州首长拿督阿玛阿邦佐哈里，因为毕竟首长是州财政部部长，而他本身只是属于第二财长，负责管钱。