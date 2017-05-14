砂戒嚴時期退休警員 安慰獎金暫擱置沒廢除

詹姆士佐纳登（左3）移交轮椅予一名加拿逸会员，并由刘杜保（右3）代为接收。左2为砂退休警员协会主席苏比里阿曼。

（本报古晋13日讯）砂警察总部行政与福利官詹姆士佐纳登指出，政府颁发给曾在砂拉越戒严时期效力的退休警员安慰奖金，目前只是暂时搁置，并未废除有关安慰奖金的颁发。

他说，上述安慰金过去是颁发1千令吉，之后答应另外增加3千令吉，惟3千令吉抚慰金未发出，想必是正在处理当中，或暂时搁置。他认为，政府会在经济情况允许时恢复颁发有关安慰奖金的颁发。

詹姆士佐纳登指出，为照顾退休警员福利，政府也于1992年起设立警员信托遗产基金，其中包括颁发抚恤金予辞世警员之家属、以及颁发抚恤金予水灾、土崩等天灾受害退休警员、医疗费、拐杖、轮椅、义肢等。

他说，退休警员协会成员面对天灾影响时，便可报警，然后便可循序申请该基金发出的抚恤金，最高额高达5千令吉。

他是今午代表砂警察总监拿督马兹兰出席砂拉越退休警员协会举办的常年会员大会上致辞时，如是指出。

此外，今年也是该协会改选年，大会将选出2017至2020年度的新届执委。他希望该会继续与砂州警方保持紧密联系，以便为会员的谋求福利。