砂建設一旦完善 有望成發展前線州

首长阿邦佐哈里（左）赠送纪念品予砂经济发展机构历任董事时摄。

（本报古晋10日讯）砂拉越的各方面建设一旦完善，便有望在未来5至15年内成为马来西亚的发展前线州属。

砂州首长阿邦佐哈里是于昨晚出席砂经济发展机构45周年纪念晚宴上致词时，这样表示。

他说，州政府将分配1亿令吉拨款作为郊区企业发展用途，尤其是推动郊区的务农发展。

他称，透过有关拨款，政府会以股权分配方式来协助郊区务农，同时也会指导他们开拓农业发展，推动他们成为真正企业。

鉴于此，他在此次内阁改组委任阿都拉赛多为首长署（企业事务）助理部长，是希望后者可以协助他推动本地企业的发展成长。与此同时，他亦委任莎丽花哈茜达为首长署（法律、州及联邦关系与工程监督）助理部长，该部门旨在着手跟进中央权力下放事宜。他也说，尽管砂州境内拥有很多河流，但因为种植业关系，这些河流的水源不一定是干净的，有得也因为化学废料流入河流导致污染。为此，他也会善用州内现有水坝的水源，透过输水管将干净水源输送至郊区供居民使用。

砂經濟發展機構

為輕快鐵建設執行單位

（本报古晋10日讯）砂经济发展机构在今次的轻快铁建设乃是主要执行单位，砂州首长阿邦佐哈里强调，除了公共巴士之外，轻快铁也是城市公交系统重要一环。

他补充，高效的公交系统不仅是本地人受惠，也让游客觉得本地公交四通八达的便利。他指出，该轻快铁系统的主干路线是从西连至达迈，方才从主干路线扩充支线，将轻快铁系统延伸至更多新市镇等地区。

“我说了就要做到，绝不会就此撤退。”

砂州首长阿邦佐哈里是于昨晚出席砂经济发展机构45周年纪念晚宴上致词时，如是表示。他说，数十年来，砂经济发展机构过去也为砂州带来无数商机和发展空间，该机构甚至改变了砂拉越的经济发展景观。

他称，由于砂经济发展景观因时代而改变，因此，他认为政府的行政运作也必须顺应时代变迁进行改变。

“迄今的经济景观已走向数码经济趋势，换言之，高科技是必备条件之一。”

他指出，现在人手一机已是再平常不过的事，所以网络数据是当今最为重要一环，这也是为了州政府欲提高砂州现有网速，否则就赶不上时代发展。

他强调，砂州必须处在高科技前线，砂州也不能百分百依靠来自中央拨款，所以，砂州需要自我前进。

因此，他认为砂经济发展机构在这方面扮演该前线重要角色，积极说服人民追随当今科技与资讯工艺发展脚步。