砂大電腦科學系生 就業率達80%

拿督阿玛道格拉斯（中）见证F-Secure企业（马）有限公司总经理兼董事英瓦菲朗（左）与砂大副校长（学生事务与校友）莫哈默法兹阿都拉曼交换备忘录。

（本报古晋23日讯）砂拉越大学副校长（学生事务与校友）莫哈默法兹阿都拉曼指出，该校电脑科学与资讯工艺学院的毕业生平均达到80%就业率，这显示有关学院的毕业生在相关领域上需求量高。

他说，砂大电脑科学与资讯工艺学院每年平均有550名学生报读入学，在大马电脑科学系上居高。目前，该校也正积极推出3U 1I学会课程，也就是3年学术，1年工业培训。

他表示，虽然信息和通讯技术是砂州经济和人民生活上的催化剂，不过也不应该忘却所面对的挑战，尤其是如何把数码这一环带入砂拉越和沙巴乡民。而砂大在2015年也推出了5年策略性蓝图。

他今日上午在2017年第十届亚洲国际资讯与技术大会（CITA ’17）开幕仪式上，致词时如是发表。

他说是项以“技术改造生活”为主题的大会主要是强调技术为全球社区为人们生活带来转变，尤其是在提升生活素质。

“信息和通讯技术（ICT）是人们生活的一份子，我们可以看到它改变了人们生活方式。 ”

莫哈默法兹阿都拉曼称，今日无论是在工作、购物、沟通和娱乐，与5年前比较其差异是不可想象的。

作为第十届大会的里程碑，亚洲国际资讯与技术大会提升大会素质，包括把相关学术刊物刊登在电讯、电子通信工程刊物。

他透露，有关大会共接获111份提交论文，其中48%也已经被接纳并刊登。 有关论文分别来自阿富汗、澳洲、法国、印度、伊朗、佐敦、马来西亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯和英国。

他指出，砂首席部长极力推广数码经济以促进州经济成长，迈向2030年高收入州的目标。

由此，信息和通讯技术将会是数码经济的关键元素，砂大也给予全面支持。

莫哈默法兹阿都拉曼称，信息和通讯技术是三个研究重点的其中一个领域，该校也推出了各项项目予在籍生和研究生，以在未来生产有能力的员工。

值得一提的是，砂大今日也与F-Secure企业（马）有限公司签署备忘录。