砂在婆羅洲之心計劃下 負責持續性森林管理工作

砂第二资源与环境部长拿督阿玛阿旺登雅（左4）与众嘉宾为2017年婆罗洲之心隆邦加科学考察研讨会主持推介礼，左起为拿督阿都加弗、拿督连达立、丹斯里布占诺、拿督哈民及拿督格拉瓦加拉。

（本报古晋3日讯）砂第二资源与环境部长拿督阿玛阿旺登雅表示，砂拉越在婆罗洲之心计划下，将负责政策和持续性森林管理工作，通过建立全面性保育区和跨界保护区及策划与发展郊区居民新社会经济发展项目，来达到保育和持续性发展目标。

他说，马来西亚、印尼和汶莱于今年达到共识，三方将保护东南亚最具多样化自然生态热带雨林。

马来西亚、印尼和汶莱3个亚细安国家以自愿跨界合作，并充分尊重彼此在现今和未来在主权、政策及发展的需要下，施行了婆罗洲之心。

三个合作国家将确保受保护的森林资源能获得有效管理，包括在婆罗洲之心区域内的生产领域和持续性土地使用。

他称，婆罗洲之心的倡议非常符合砂拉越政府土地使用政策，以及对持续性森林管理那种坚定不移的承诺。

在证明砂拉越政府所作出的承诺与婆罗洲之心目标相符下，砂政府也已经设定婆罗洲之心区域内的210万公顷土地，包括天然资源、受保护区、生产林和其他土地用途都能在持续性管理下，为当地居民或公众带来益处。

阿旺登雅披露，砂拉越已经拟制了婆罗洲之心执行计划架构，其中5个支柱就有持续性森林管理、文化生态旅游、冒险与自然（CAN）、持续性农业和土地使用、多样性生物保护和赤贫计划。

他是于今日上午，为2017年婆罗洲之心隆邦加科学考察研讨会推介礼上，致词时发表上述谈话。

州內木材特許區

7月須獲管理認證

（本报古晋3日讯）砂第二资源策划与环境部部长拿督阿玛阿旺登雅指出，州内木材特许区必须在今年7月份获得森林管理认证，旨在确保婆罗洲之心区域内的土地能获得永续性管理。他是于今日上午，出席2017年婆罗洲之心隆邦加科学考察研讨会推介礼上，致词时如是发表。

阿旺登雅表示，当局在进一步加强对巴厘的宣言，目前也已经采取“开放门户”政策，以让富有生物区域得以落实科学研究，这也包括了隆邦加科学考察。

据他所了解，森林局与一些日本大学在本州多个完全保护区（TPAs）进行生物多元化研究及相关工作。

因此，他希望，隆邦加科学考察拥有好的成功及新发现，可媲美砂雨林保育管理大会团队去年发现12项新植物类。

他有信心，婆罗洲之心计划能提供一个平台予砂拉越在保护、保育及加强现有的天然工作。

当然，这不限于只是平台角色，州政府亦致力采用其它策略以达到永续性土地使用目标，包括在婆罗洲之心区域落实具有永续森林管理认证的永续森林管理、在生物丰富区域采取科学研究及发展“开放门户”政策、争取更多完全保护区入宪及落实跨疆界保护区（TBCAs） ，以及除了发展地标，不再发新伐木准证。