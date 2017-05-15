砂土著房產基金與中國環球 簽署甲醇廠合作意向書

首长阿邦佐哈里（左4）与首长纳吉（左5）于中国北京见证砂土著房地产基金会（YHBS）与中国环球工程有限公司属下承包与工程有限公司针对民都鲁甲醇厂建设计划进行合作意向书签署时摄。

（本报古晋14日讯）砂土著房地产基金会（YHBS）与中国环球工程有限公司属下承包与工程有限公司今日在中国北京针对民都鲁甲醇厂建设计划进行签署合作意向书仪式。

值得一提是，是项合作意向书是在首相拿督斯里纳吉与首长阿邦佐哈里见证下进行签署。

该民都鲁甲醇厂建设计划乃是大马政府代表团此次参与“一带一路论坛”开幕的9项合作意向书之一。

除了首长阿邦佐哈里，砂州内阁政要包括副首长阿旺登雅、州务秘书拿督阿玛莫西迪甘尼等亦陪同出席见证。

该占地88公顷、耗资约8亿令吉的甲醇厂将在丹绒基都隆建设，是项工程预计在2021年竣工。同时，这也是砂州全资拥有的甲醇厂。

有关项目也是扩大石油与天然气下游业价值链的长期计划之一，以使民都鲁成为国内石油化工业枢纽。而该甲醇厂每天可生产达5千公吨甲醇。

据悉，整个甲醇厂项目将耗资逾20亿令吉，包括分为两个阶段执行的三座生产厂建设。