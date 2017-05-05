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砂世界最長記錄保持者 1128米草席破記錄

发布于 May 5, 2017
副首长道格拉斯（右6）从吉尼斯记录大全代表手中领取最长草席之世界吉尼斯记录后，与众嘉宾及参与纺织的各民族代表合影。
副首长道格拉斯（右6）从吉尼斯记录大全代表手中领取最长草席之世界吉尼斯记录后，与众嘉宾及参与纺织的各民族代表合影。

（本报古晋4日讯）砂拉越再创世界记录！配合2017年亚细安电影节及颁奖典礼的举行，现场展示最长的编制草席，缔造吉尼斯世界记录！
于古晋露天剧场展示的草席，长达1千128米，成功打破记录，助砂拉越成为世界最长的草席记录保持者。
该记录之前前是由瑞典创下，如今新记录比起先前记录更长330米。
据悉，该草席是纯手工编制，而且是来自砂拉越内陆地区的女性所制作，向世人证明只要有恒心和团结之心，铁杵也能磨成针。
砂副首席部长拿督阿玛道格拉斯是于今晚代表首长出席于古晋露天剧场举行的2017年亚细安电影节及颁奖典礼主持开幕仪式，并在会上见证该最长草席缔造记录。
吉尼斯世界记录机构记录经理霍达卡查现场应征后，颁发世界最长草席之吉尼斯世界记录证书予砂拉越，并由道格拉斯接收。
陪同副首长出席的领袖尚包括砂地方政府部长拿督沈桂贤、砂旅游、艺术，以及文化部助理部长拿督李景胜。
另外，于今晚正式开幕的2017年亚细安电影节及颁奖典礼活动，特邀请了亚细安著名的歌手、演员出席助阵，包括著名喜剧明星“潘厝港”葛米星也出席助阵，上台与出席的影迷玩游戏，并在高歌，给出席捧场的影迷带来欢乐。
另一方面，现场颁发最佳砂拉越青年短片奖予3部得奖的作品的制作人，并由李景胜主持颁奖仪式。


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